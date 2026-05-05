Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский высказался об игре команды в сезоне-2025/26.

Ранее «Тампа » уступила «Монреалю» в первом раунде (3-4 в серии) и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.

Василевский сказал, что верит в «Лайтнинг», а также отметил, что в этом сезоне защита команды стала лучше.

При этом он не верит в разговоры о «хоккейных богах», считая это лишь отговорками.

«Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы. Защита должна блокировать броски, нейтрализовать меньшинство.

Нападение должно забивать голы. Мы все должны выполнять свою работу», – сказал Василевский.

Василевский о вылете от «Монреаля» в 7-м матче: «Хоккейные боги. Неудачные рикошеты. Это наша отговорка последние несколько лет, как заезженная пластинка»