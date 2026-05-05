Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)

Минулин и Смолин подписали новые контракты с «Металлургом».

Защитник Артем Минулин и голкипер Александр Смолин подписали новые контракты с «Металлургом ».

Как сообщает Metaratings, Минулин заключил 3-летнее соглашение, Смолин – однолетнее.

Отмечается, что вратарем интересовались 3 клуба НХЛ , один из которых «Нью-Джерси », но Смолин решил продолжить карьеру в «Металлурге».

В сезоне-2025/26 на счету 27-летнего Минулина 58 матчей регулярного чемпионата и 19 (4+15) очков при показателе полезности «плюс 15». В плей-офф в его активе 15 игр и 3 (2+1) балла при полезности «минус 4».

22-летний Смолин провел 35 матчей в регулярке при проценте отраженных бросков 91,5 и коэффициенте надежности 2,33. В 10 играх плей-офф он отразил 93,3% бросков пр коэффициенте надежности 1,67.