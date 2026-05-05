  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
22

Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)

Минулин и Смолин подписали новые контракты с «Металлургом».

Защитник Артем Минулин и голкипер Александр Смолин подписали новые контракты с «Металлургом».

Как сообщает Metaratings, Минулин заключил 3-летнее соглашение, Смолин – однолетнее.

Отмечается, что вратарем интересовались 3 клуба НХЛ, один из которых «Нью-Джерси», но Смолин решил продолжить карьеру в «Металлурге».

В сезоне-2025/26 на счету 27-летнего Минулина 58 матчей регулярного чемпионата и 19 (4+15) очков при показателе полезности «плюс 15». В плей-офф в его активе 15 игр и 3 (2+1) балла при полезности «минус 4».

22-летний Смолин провел 35 матчей в регулярке при проценте отраженных бросков 91,5 и коэффициенте надежности 2,33. В 10 играх плей-офф он отразил 93,3% бросков пр коэффициенте надежности 1,67.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoАлександр Смолин
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАртем Минулин
logoНХЛ
logoНью-Джерси
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Смолин точно верное решение. Минулин всегда двоякое впечатление оставляет .Я всё жду от защитников ,отличный щелчок. Не наброс ,не бросок а щелчок. Как когда-то Атюшов щёлкал. Вот Минулин мог бы мне кажется этим заняться. Ну это так мои мысли настольгирую .
Ответ Dexterrrrrrrrrr
Смолин точно верное решение. Минулин всегда двоякое впечатление оставляет .Я всё жду от защитников ,отличный щелчок. Не наброс ,не бросок а щелчок. Как когда-то Атюшов щёлкал. Вот Минулин мог бы мне кажется этим заняться. Ну это так мои мысли настольгирую .
При слове "щелчек" мне вспомнился Штрбак, но это действительно ностальгия)
Ответ Старый магнит
При слове "щелчек" мне вспомнился Штрбак, но это действительно ностальгия)
Щелчек, теперь даже слова такого нет ,никто так не бьёт по воротам. Одни броски да набросы .Наброс и начинают там возьню у ворот .Всё меняется .
Судя по всему изменений в Металлурге не будет.
Ответ Stepan Moris
Судя по всему изменений в Металлурге не будет.
Будут точно. В нападении точно будет, у многих контракт заканчивается. Джонсона жалко ,если уйдёт. У него помоему как раз заканчивается контракт.
Ответ Dexterrrrrrrrrr
Будут точно. В нападении точно будет, у многих контракт заканчивается. Джонсона жалко ,если уйдёт. У него помоему как раз заканчивается контракт.
Нет, у Барака.
Ну так то работяги пацаны,в целом одобряю...
Смолина еще можно, но Минулина не надо было продлять, бесхарактерный игрок, в силовую не играет, много ошибок делает, за все игры с Ак Барсом в полуфинале ничем не отметился ,а только косячил!
Ага ага, а Жуков? А Мухранов?
Ответ two troubles
Ага ага, а Жуков? А Мухранов?
Так у них и так контракты
нуууууууууу зачем этот минулин нужен??!!!!!!!!
Походу Магнитка в эконом режиме живет, как говориться на сухом пойке
Ответ LenIbrai
Походу Магнитка в эконом режиме живет, как говориться на сухом пойке
ну ничего себе сухой)) 650 млн из 950 уже потрачено на контракты)
А нам как минимум человек 6 надо . И главное вратаря
С такими игроками Металлург станет Северсталью.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин после 2:5 от «Ак Барса»: «Пришли люди в черном, стерли память, и некоторые хоккеисты забыли, как действовать»
25 апреля, 16:24
«Металлург» проиграл «Ак Барсу» (2:5) и уступает в серии 0-1. ВидеоСпортс’’ показывал 1-й матч полуфинальной серии плей-офф Fonbet КХЛ
25 апреля, 13:26Видео
Воробьев о голкиперах «Металлурга» в плей-офф: «Не исключаю, что Набоков проведет на фантастическом уровне два следующих круга. Потенциально Илья – топовый вратарь»
24 апреля, 09:46
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Каролины» Слэвин сделал сэйв в 3-м матче серии с «Филадельфией». В 1-м периоде он вынес шайбу с линии ворот после броска Ристолайнена
6 минут назадВидео
Капелька нефти, иглу и койоты: вспоминаем ретроджерси НХЛ
14 минут назадТесты и игры
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»
18 минут назад
Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 7 играх
42 минуты назадВидео
«Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
54 минуты назад
Кубок Стэнли. «Филадельфия» проиграла «Каролине» в 3-м матче серии
сегодня, 03:00
Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»
сегодня, 01:44
Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»
вчера, 20:40
Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»
вчера, 20:06
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
вчера, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга в серии с «Оттавой». У него 1 потеря и 1 перехват за 13:55 в 3-м матче против «Филадельфии»
30 минут назад
Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: «Драматизма было много! И сравнить не с чем»
сегодня, 01:58
Виталий Давыдов: «Авангард» потерпел тренерское поражение. Буше терял управление в концовках последних трех игр. Не было ни перерывов, ни каких-то кадровых решений»
вчера, 20:59
Алексей Василевский: «Кузнецов – большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил «Салават», подскочил в концовке, дал новый импульс»
вчера, 20:50
Леонид Тамбиев: «Благодарен Ларионову за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. У нас сложились теплые, дружеские отношения, продолжаем общаться»
вчера, 20:24
Сергей Савельев: «Авангард» не в чем упрекнуть, они противостояли действующему чемпиону. «Ястребы» показали очень плотную борьбу, все решили мелочи»
вчера, 19:51
Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»
вчера, 18:09
Бориков попрощался с минским «Динамо»: «Для меня это не просто клуб, это родной дом, где я вырос как игрок и человек. Спасибо штабу, парням, болельщикам, Баскову»
вчера, 16:55
Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»
вчера, 15:48
Валерий Каменский: «Локомотив» – молодцы, проявили чемпионский характер, «Авангарда» просто не хватило физически. В финале будет интереснейшая серия»
вчера, 13:58
Рекомендуем