Радулов – арбитру во время матча с «Авангардом»: «Сам остынь, ###. Он мне клюшкой по ##### дал! Мне его объезжать надо? По лицу дает!»
КХЛ опубликовала ролик с разговором арбитра и форварда «Локомотива» Александра Радулова во время пятого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина-2026 с «Авангардом».
Главными судьями игры были Виктор Гашилов и Евгений Ромасько, линейными арбитрами – Егор Булычев и Максим Куприянов.
– Сань! Сань! – сказал арбитр.
– Че? – спросил Радулов.
– Давай остынь! Остынь! Я тебе скажу... – продолжил судья.
– Да ты сам остынь, ###, – ответил хоккеист.
– Не надо нас провоцировать, – сказал арбитр.
– В смысле не надо? Он мне клюшкой по ##### дал щас! – отметил Радулов.
– Сань! Он стоит, ты просто прокатываешься. Ну это... – добавил судья.
– Мне че теперь, ###? Мне его объезжать надо или что? Я не понимаю, мне че нужно? По лицу дает! – заявил форвард.
– Сань, есть игровые моменты без умысла. Игровой момент! Не надо ложиться и лежать! – сказал арбитр.
– Он должен контролировать свою клюшку! Попало по лицу? Мне попало по лицу? – спросил Радулов.
– Ты меня услышал, – ответил судья.
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»