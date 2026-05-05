Радулов – арбитру во время матча с «Авангардом»: «Сам остынь, ###. Он мне клюшкой по ##### дал! Мне его объезжать надо? По лицу дает!»

КХЛ выложила ролик с разговором арбитра и Радулова во время матча с «Авангардом».

КХЛ опубликовала ролик с разговором арбитра и форварда «Локомотива» Александра Радулова во время пятого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина-2026 с «Авангардом».

Главными судьями игры были Виктор Гашилов и Евгений Ромасько, линейными арбитрами – Егор Булычев и Максим Куприянов.

– Сань! Сань! – сказал арбитр.

– Че? – спросил Радулов.

– Давай остынь! Остынь! Я тебе скажу... – продолжил судья.

– Да ты сам остынь, ###, – ответил хоккеист.

– Не надо нас провоцировать, – сказал арбитр.

– В смысле не надо? Он мне клюшкой по ##### дал щас! – отметил Радулов.

– Сань! Он стоит, ты просто прокатываешься. Ну это... – добавил судья.

– Мне че теперь, ###? Мне его объезжать надо или что? Я не понимаю, мне че нужно? По лицу дает! – заявил форвард. 

– Сань, есть игровые моменты без умысла. Игровой момент! Не надо ложиться и лежать! – сказал арбитр.

– Он должен контролировать свою клюшку! Попало по лицу? Мне попало по лицу? – спросил Радулов.

– Ты меня услышал, – ответил судья.

Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10151 голос
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
Так по чём он ему клюшкой заехал?
тема не раскрыта....
По лицу, сэр
Это точно не шестой матч. В шестой игре у Радулова был шлем белого цвета с цифрой 7.
В ленте пишут пятый матч.
Да, спасибо. Не обратил внимание.
Спортс, заведите уже по приколу хэштег, состоящий из #####, все равно новостей таких много, будет оригинально :)
Радулов легенда конечно
По лицу типа без умысла можно бить?) И локтем видимо тоже без умысла вчера Панику дали
Панику не просто можно, а нужно
Так и Паник до этого Якупову коньками просто так врезал, без всякого умысла.
Чисто нейтрально , судейство очень низкого уровня в плей офф
Нормальное , по сравнению с РФПЛ
Там еще хуже. Бедааа
У нас в Нижнем Тагиле так. Саня молодец
Вот так новость! Этих нарезок с разговорами судей с игроками в инсте КХЛ куча, и там как бы все на эмоциях) Ничего удивительного.
Деду Радулу можно.,он герой 😂
Радулову в лицо клюшкой, и он же быдло. Парадокс.
