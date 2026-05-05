  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров о том, что нужно улучшить: «Все, нет чего-то одного. Всем нужно работать над своей игрой и готовиться к следующему сезону»
20

Кучеров о том, что нужно улучшить: «Все, нет чего-то одного. Всем нужно работать над своей игрой и готовиться к следующему сезону»

Кучеров высказался о том, что нужно улучшить к следующему сезону НХЛ.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров ответил на вопрос о том, что нужно улучшить к следующему сезону.

Ранее «Тампа» уступила «Монреалю» в первом раунде (3-4 в серии) и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.

«Все. Нет чего-то одного, в чем ты можешь быть лучше. В игре много всего, так что нужно становиться лучше

Всем нужно работать над своей игрой и готовиться к следующему сезону», – сказал Кучеров.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10159 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Бенджамина Пирса
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoНикита Кучеров
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
2 бидона есть. В зал славы войдет. Легенда тампы. Может пора и денег заработать, учитывая прошлые мосты? после 30 годы летят вообще лихо. Главное не обращать внимание на специалистов, которые начинают сравнивать куча в регулярке и в плове.
Хомячки, смотрящие НХЛ на нокиа3310 орали, что Кучеров провалил плей-офф, только опять соврали - по продвинутой стате, по созданию опасных моментов, по попыткам и броскам пока он был на льду в этой серии — он там все равно самый опасный форвад с запасом. При игре 5v5 там вообще никого рядом.
Ну и главное, как там дела у Стэмкоса, без которого якобы Тампе никак? Ах, 3-й бомбардир тонущего Нэшвилла с 0+0 то в 13, то в 9 играх подряд за время нахождения там.
Вывод: лучшие времена Тампы объективно позади, вот и весь расклад. Понять это сложнее чем начать истерику
Ответ Direct free kick
Хомячки, смотрящие НХЛ на нокиа3310 орали, что Кучеров провалил плей-офф, только опять соврали - по продвинутой стате, по созданию опасных моментов, по попыткам и броскам пока он был на льду в этой серии — он там все равно самый опасный форвад с запасом. При игре 5v5 там вообще никого рядом. Ну и главное, как там дела у Стэмкоса, без которого якобы Тампе никак? Ах, 3-й бомбардир тонущего Нэшвилла с 0+0 то в 13, то в 9 играх подряд за время нахождения там. Вывод: лучшие времена Тампы объективно позади, вот и весь расклад. Понять это сложнее чем начать истерику
Стемкос почти на 5 лет старше Кучерова. Человеку 37 год идёт. #1 Драфта своего года !!! Сломанная история Бостона возможно сказывается на дистанции ... Причём тут вообще Стивен ? Просто Хейтер без уважения ?! Как ты вообще можешь что-либо в таком ключе писать ? Кучеров быдло непрофессиональное !!! Вот это правда ... Ничего он больше не выиграет, забудь. Он стал очень токсичным, и такие ничего не выигрывают ... Пусть набивает себе статистику. Последние 3 игры говорят что он - Каспер который не покидает площадку
Ответ Klevers
Стемкос почти на 5 лет старше Кучерова. Человеку 37 год идёт. #1 Драфта своего года !!! Сломанная история Бостона возможно сказывается на дистанции ... Причём тут вообще Стивен ? Просто Хейтер без уважения ?! Как ты вообще можешь что-либо в таком ключе писать ? Кучеров быдло непрофессиональное !!! Вот это правда ... Ничего он больше не выиграет, забудь. Он стал очень токсичным, и такие ничего не выигрывают ... Пусть набивает себе статистику. Последние 3 игры говорят что он - Каспер который не покидает площадку
Аналитика в духе Дарьи Мироновой. Стэмкос в это сезоне набил стату на мёртвом Сент-Луисе, а в решающей игре с Сан-Хосе* потерялся и потом забил ненужный дубль Анахайму в 82-й игре, впрочем всё этого хватило аж на 3-его бомбардира Нэщвилла. И кто набивает стату?
И почему Стэмкос ни разу даже 20 очков за плей-офф не набрал? Даже Фредрик Модин смог когда-то. А плакаться о травме 2013 года нелепо. Настоящие звезды возвращались и рвали после намного более тяжёлых случаев.
Впрочем уровень местных писарей невелик. Всё читалось ещё в феврале, что после вылета Тампы крайним будет Никитос, а до этого он же был у них лучшим в мире. Обычное флюгерство.
* когда Нэшвилл ещё мог опередить ЛАК за место в плей-офф, проиграли и шанс упустили.
Несмотря на неудачную игру в ПО в этом сезоне Кучеров по показателям в ПО: общее количество очков, голы, передачи на 1-ом месте в истории "Тампы", а по количеству сыгранных матчей уступает только Хедману.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Василевский о вылете от «Монреаля» в 7-м матче: «Хоккейные боги. Неудачные рикошеты. Это наша отговорка последние несколько лет, как заезженная пластинка»
5 мая, 15:32
Кучеров о том, хочет ли продлить контракт перед началом сезона: «Я даже не думаю об этом. Спросите у генменеджера»
5 мая, 15:23
Хедман о психологических проблемах: «Работаю над возвращением, чувствую, что готов играть. Я пытался справиться с этим, но не удавалось, решил, что мне нужно время, чтобы снова найти себя»
5 мая, 14:29
Рекомендуем
Главные новости
Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 7 играх
4 минуты назадВидео
«Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
16 минут назад
Кубок Стэнли. «Филадельфия» проиграла «Каролине» в 3-м матче серии
26 минут назад
Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»
вчера, 20:40
Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»
вчера, 20:06
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
вчера, 19:58
Вячеслав Фетисов: «Локомотив» войдет в историю КХЛ как клуб, который сотворил чудо, дойдя до финала»
вчера, 19:38
Тамбиев о Гусеве: «Нужно понять, есть ли у него желание остаться в «Динамо». Хочу обсудить с ним, какую роль вижу для него в команде и готов ли он к этому»
вчера, 19:23
Агент Кузнецова о «Салавате»: «Они планируют собрать 2 мощных звена и боятся, что Евгению не найдется там места. Чисто хоккейная ситуация. Благодарят его, что помог попасть в плей-офф»
вчера, 19:13
«Вашингтон» подписал Сикору на 3 года, Нидербаха – на год
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: «Драматизма было много! И сравнить не с чем»
сегодня, 01:58
Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»
сегодня, 01:44
Виталий Давыдов: «Авангард» потерпел тренерское поражение. Буше терял управление в концовках последних трех игр. Не было ни перерывов, ни каких-то кадровых решений»
вчера, 20:59
Алексей Василевский: «Кузнецов – большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил «Салават», подскочил в концовке, дал новый импульс»
вчера, 20:50
Леонид Тамбиев: «Благодарен Ларионову за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. У нас сложились теплые, дружеские отношения, продолжаем общаться»
вчера, 20:24
Сергей Савельев: «Авангард» не в чем упрекнуть, они противостояли действующему чемпиону. «Ястребы» показали очень плотную борьбу, все решили мелочи»
вчера, 19:51
Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»
вчера, 18:09
Бориков попрощался с минским «Динамо»: «Для меня это не просто клуб, это родной дом, где я вырос как игрок и человек. Спасибо штабу, парням, болельщикам, Баскову»
вчера, 16:55
Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»
вчера, 15:48
Валерий Каменский: «Локомотив» – молодцы, проявили чемпионский характер, «Авангарда» просто не хватило физически. В финале будет интереснейшая серия»
вчера, 13:58
Рекомендуем