Кучеров о том, что нужно улучшить: «Все, нет чего-то одного. Всем нужно работать над своей игрой и готовиться к следующему сезону»
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров ответил на вопрос о том, что нужно улучшить к следующему сезону.
Ранее «Тампа» уступила «Монреалю» в первом раунде (3-4 в серии) и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.
«Все. Нет чего-то одного, в чем ты можешь быть лучше. В игре много всего, так что нужно становиться лучше
Всем нужно работать над своей игрой и готовиться к следующему сезону», – сказал Кучеров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Бенджамина Пирса
Ну и главное, как там дела у Стэмкоса, без которого якобы Тампе никак? Ах, 3-й бомбардир тонущего Нэшвилла с 0+0 то в 13, то в 9 играх подряд за время нахождения там.
Вывод: лучшие времена Тампы объективно позади, вот и весь расклад. Понять это сложнее чем начать истерику
И почему Стэмкос ни разу даже 20 очков за плей-офф не набрал? Даже Фредрик Модин смог когда-то. А плакаться о травме 2013 года нелепо. Настоящие звезды возвращались и рвали после намного более тяжёлых случаев.
Впрочем уровень местных писарей невелик. Всё читалось ещё в феврале, что после вылета Тампы крайним будет Никитос, а до этого он же был у них лучшим в мире. Обычное флюгерство.
* когда Нэшвилл ещё мог опередить ЛАК за место в плей-офф, проиграли и шанс упустили.