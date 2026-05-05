Кучеров о том, что нужно улучшить: «Все, нет чего-то одного. Всем нужно работать над своей игрой и готовиться к следующему сезону»

Кучеров высказался о том, что нужно улучшить к следующему сезону НХЛ.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров ответил на вопрос о том, что нужно улучшить к следующему сезону.

Ранее «Тампа » уступила «Монреалю» в первом раунде (3-4 в серии) и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.

«Все. Нет чего-то одного, в чем ты можешь быть лучше. В игре много всего, так что нужно становиться лучше

Всем нужно работать над своей игрой и готовиться к следующему сезону», – сказал Кучеров.