Чайка о работе в «Аризоне»: «Я принимал решения, которыми горжусь, и совершал ошибки, из которых извлек уроки. Я человек»
Новый генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка высказался о своей работе в «Аризоне».
36-летний Чайка был генменеджером «Койотис» с 2016 по 2020 годы, а после этого в НХЛ не работал. Он является самым молодым управленцем в истории лиги, когда-либо назначенным на эту должность.
Вскоре после его ухода из клуба НХЛ лишила «Аризону» двух выборов на драфте за незаконное тестирование игроков до официального драфт-комбайна в сезоне-2019/20. Чайка тогда получил годичную дисквалификацию от лиги.
«Я понимаю, что будет много вопросов о моем прошлом в «Аризоне».
Я принимал решения, которыми горжусь, и совершал ошибки, из которых извлек уроки. Я человек.
Я держался в тени, остался одержим игрой», – сказал Чайка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Аруна Шринивасана
я-человек!
800 матчей смотрел?
да!
тогда справишься...