  • Василевский о вылете от «Монреаля» в 7-м матче: «Хоккейные боги. Неудачные рикошеты. Это наша отговорка последние несколько лет, как заезженная пластинка»
30

Василевский высказался о рикошетах, которые привели к голам «Монреаля».

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский высказался о поражении от «Монреаля» (1:2, 3-4) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» перебросали соперника со счетом 29:9.

Он ответил на вопрос о неудачных рикошетах, которые привели к голам «Монреаля» в 7-й игре.

«Мне кажется, это наша отговорка последние несколько лет. Хоккейные боги. Неудачные рикошеты.

Да, неудачные рикошеты, конечно, но в конце концов это как заезженная пластинка, которая повторяется снова и снова», – сказал Василевский. 

Купер о вылете от «Монреаля» в 7-м матче: «Тот случай, когда думаешь: «Хоккейные боги были на моей стороне много-много раз, но сегодня они – на другой»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Гэбби Ширли
Купер изжил себя в этой франшизе. Максимум возможного с ним уже выиграли, надо отпускать и идти дальше.

С Беднаром такая же ситуация, если не возьмёт второй КС в этом сезоне с таким составом и работой менеджмента по подбору игроков, то отправится на три буквы.*

*за исключением форс-мажора и выхода топ игроков из игры.
Ответ Антон Якимцев
Купер по-прежнему один из лучших тренеров Лиги но возможно ему и правда нужно сменить обстановку. С другой стороны команда все равно требует усиления. Прежде всего нижние звенья и оборона (у Хедмана похоже серьезные проблемы, а МакДонна и Чернак сдали)
Ответ Антон Якимцев
Зашёл на ветку написать, что пора тренера менять, а ты опередил👍☺️
Такое ощущение что все пытаются вернуть 20ый год... клуб формируется черт знает как, при том что Кучеров играет просто за минимальные деньги для хоккеиста его уровня.
И что видим Поинт устал играть и последние пять лет играет на уровне третьего звена.
Зовут Макдону и дают контракт 36 летнему защитнику? серьезно? ну ладно хоть деньги небольшие.
Что в топ6? Только двое(кроме Никиты) смогли набрать очков больше чем защитник Редиш, которого к слову продлевать нужно и врядли он будет играть за мульт в год.

Вобщем у Тампы огромный пласт проблем и ощущение что просто ноль вариантов их решения без замены манагера и тренера. Ну или Кучеров уйдет через 2 года - у него еще время есть поиграть.
Ответ al77
Пойнт за последние 5 лет (включая нынешний неудачный сезон) 369 игр 185+190=375 очков, он играет на свои деньги. Топ-6 у Тампы вообще шикарные, там сплошь сборники ведущих стран - Кучеров, Хагел, Гюнцель, Селлини, Пойнт и все на адекватные деньги подписаны, там не пласт проблем, а малина. Все в игровом возрасте 27-32. Вот Куперу надо призадуматься, почему он всю эту банду не может заставить играть. В боттом 6 тоже не последние люди кстати - тот же Бьеоркстранд, Пол, Гурд, опять же Гиргенсонс просто за еду с ними подписался. а он в боттом-6 хорош.
Монреаль играл лучше, должны были закрыть 6й матч
Блин, боги, у вас 2 гола в 2 последних играх. К Васе ноль вопросов, а к нападающим они есть и их много
Ответ Booligan
Василевский тоже далеко не лучшую серию выдал, Добеш выглядел сильнее. Сыграй Васи на своем прежнем уровне Тампа бы взяла серию
Ответ Matador
Вторая шайба в седьмом матче полностью Васина, почему он не закрыл ближний угол для меня до сих пор загадка. Но и нападение должно забивать, конечно
Команда становится хуже с каждым годом, Монреали с Баффалами прогрессируют - вот и результат. Думаю,Тампе не за что себя винить - только упоротые фэны Куча реально думали,что будет борьба за кубок
Ответ Alexey Alexeev
Так у них состав с каждым годом становится сильнее, много талантливой молодежи ... а у Тампы наоборот ветераны слабеют, а талантливой молодежи в составе и на подходе особо не видно. Нужна перестройка.
Ответ Alexey Alexeev
Упоротые фаны - это буки, которые их котировали почти наравне с Колорадо в борьбе за кубок?))
Кучеров о том, хочет ли продлить контракт перед началом сезона: «Я даже не думаю об этом. Спросите у генменеджера»
5 мая, 15:23
Хедман о психологических проблемах: «Работаю над возвращением, чувствую, что готов играть. Я пытался справиться с этим, но не удавалось, решил, что мне нужно время, чтобы снова найти себя»
5 мая, 14:29
Хедман о том, что пропустил часть сезона: «Решил сосредоточиться на психическом здоровье. Сегодня чувствую себя лучше. Горжусь командой и с нетерпением жду того, что будет впереди»
5 мая, 13:27
Защитник «Каролины» Слэвин сделал сэйв в 3-м матче серии с «Филадельфией». В 1-м периоде он вынес шайбу с линии ворот после броска Ристолайнена
9 минут назадВидео
Капелька нефти, иглу и койоты: вспоминаем ретроджерси НХЛ
17 минут назадТесты и игры
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»
21 минуту назад
Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 7 играх
45 минут назадВидео
«Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
57 минут назад
Кубок Стэнли. «Филадельфия» проиграла «Каролине» в 3-м матче серии
сегодня, 03:00
Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»
сегодня, 01:44
Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»
вчера, 20:40
Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»
вчера, 20:06
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
вчера, 19:58
Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга в серии с «Оттавой». У него 1 потеря и 1 перехват за 13:55 в 3-м матче против «Филадельфии»
33 минуты назад
Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: «Драматизма было много! И сравнить не с чем»
сегодня, 01:58
Виталий Давыдов: «Авангард» потерпел тренерское поражение. Буше терял управление в концовках последних трех игр. Не было ни перерывов, ни каких-то кадровых решений»
вчера, 20:59
Алексей Василевский: «Кузнецов – большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил «Салават», подскочил в концовке, дал новый импульс»
вчера, 20:50
Леонид Тамбиев: «Благодарен Ларионову за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. У нас сложились теплые, дружеские отношения, продолжаем общаться»
вчера, 20:24
Сергей Савельев: «Авангард» не в чем упрекнуть, они противостояли действующему чемпиону. «Ястребы» показали очень плотную борьбу, все решили мелочи»
вчера, 19:51
Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»
вчера, 18:09
Бориков попрощался с минским «Динамо»: «Для меня это не просто клуб, это родной дом, где я вырос как игрок и человек. Спасибо штабу, парням, болельщикам, Баскову»
вчера, 16:55
Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»
вчера, 15:48
Валерий Каменский: «Локомотив» – молодцы, проявили чемпионский характер, «Авангарда» просто не хватило физически. В финале будет интереснейшая серия»
вчера, 13:58
