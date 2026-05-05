Василевский о вылете от «Монреаля» в 7-м матче: «Хоккейные боги. Неудачные рикошеты. Это наша отговорка последние несколько лет, как заезженная пластинка»
Василевский высказался о рикошетах, которые привели к голам «Монреаля».
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский высказался о поражении от «Монреаля» (1:2, 3-4) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
«Лайтнинг» перебросали соперника со счетом 29:9.
Он ответил на вопрос о неудачных рикошетах, которые привели к голам «Монреаля» в 7-й игре.
«Мне кажется, это наша отговорка последние несколько лет. Хоккейные боги. Неудачные рикошеты.
Да, неудачные рикошеты, конечно, но в конце концов это как заезженная пластинка, которая повторяется снова и снова», – сказал Василевский.
Купер о вылете от «Монреаля» в 7-м матче: «Тот случай, когда думаешь: «Хоккейные боги были на моей стороне много-много раз, но сегодня они – на другой»
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Гэбби Ширли
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
С Беднаром такая же ситуация, если не возьмёт второй КС в этом сезоне с таким составом и работой менеджмента по подбору игроков, то отправится на три буквы.*
*за исключением форс-мажора и выхода топ игроков из игры.
И что видим Поинт устал играть и последние пять лет играет на уровне третьего звена.
Зовут Макдону и дают контракт 36 летнему защитнику? серьезно? ну ладно хоть деньги небольшие.
Что в топ6? Только двое(кроме Никиты) смогли набрать очков больше чем защитник Редиш, которого к слову продлевать нужно и врядли он будет играть за мульт в год.
Вобщем у Тампы огромный пласт проблем и ощущение что просто ноль вариантов их решения без замены манагера и тренера. Ну или Кучеров уйдет через 2 года - у него еще время есть поиграть.