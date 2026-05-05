Василевский о вылете от «Монреаля» в 7-м матче: «Хоккейные боги. Неудачные рикошеты. Это наша отговорка последние несколько лет, как заезженная пластинка»

Василевский высказался о рикошетах, которые привели к голам «Монреаля».

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский высказался о поражении от «Монреаля» (1:2, 3-4) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» перебросали соперника со счетом 29:9.

Он ответил на вопрос о неудачных рикошетах, которые привели к голам «Монреаля» в 7-й игре.

«Мне кажется, это наша отговорка последние несколько лет. Хоккейные боги. Неудачные рикошеты.

Да, неудачные рикошеты, конечно, но в конце концов это как заезженная пластинка, которая повторяется снова и снова», – сказал Василевский.

