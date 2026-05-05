Кучеров о том, хочет ли продлить контракт перед началом сезона: «Я даже не думаю об этом. Спросите у генменеджера»

Кучеров ответил на вопрос о своем будущем в «Тампе».

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров высказался о своем будущем.

Срок соглашения 32-летнего игрока с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее «Тампа » уступила «Монреалю» в первом раунде (3-4 в серии) и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.

Кучеров ответил на вопрос о том, хочет ли он продлить контракт перед началом сезона.

«Вам придется спросить у Жюльена (генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа – Спортс”). Я даже не думаю об этом», – сказал Кучеров.