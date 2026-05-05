Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал высказался об игре с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Ремпал ранее играл в системе «Кэпиталс». Он принял участие в предсезонном матче с «Бостоном» вместе с Овечкиным.

– Ты научился чему-то новому, наблюдая за его игрой?

– Я наблюдал за тем, как он находит пространство и какие позиции он вообще занимает, чтобы забивать голы.

У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это лично, вживую, – сказал Ремпал.