«Локомотив» и «Авангард» прилетели в Ярославль на 7-й матч серии Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Авангард» прилетели в Ярославль на седьмой матч серии полуфинала Кубка Гагарина.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службы команд.

Напомним, ранее стало известно , что у клубов возникли проблемы с вылетом из Омска из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, введенных в аэропорту «Туношна».

6 мая в Ярославле пройдет 7-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина.