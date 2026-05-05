Гутик продлил контракт со «Спартаком» на 2 года, сообщил агент форварда

Гутик продлил контракт со «Спартаком» на два года.

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего Даниила Гутика , сообщил, что игрок продлил контракт со «Спартаком » до конца сезона-2027/28.

«Сегодня продлили контракт со «Спартаком» на два года», – сказал Исаков.

Московский клуб выменял 24-летнего нападающего у «Адмирала» по ходу минувшего FONBET чемпионата КХЛ . За новую команду Гутик провел 25 матчей с учетом плей-офф и набрал 21 (10+11) очко.