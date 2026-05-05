Гутик продлил контракт со «Спартаком» на 2 года, сообщил агент форварда

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего Даниила Гутика, сообщил, что игрок продлил контракт со «Спартаком» до конца сезона-2027/28.

«Сегодня продлили контракт со «Спартаком» на два года», – сказал Исаков.

Московский клуб выменял 24-летнего нападающего у «Адмирала» по ходу минувшего FONBET чемпионата КХЛ. За новую команду Гутик провел 25 матчей с учетом плей-офф и набрал 21 (10+11) очко.

Значит в НХЛ через 2 года)
Отличная новость!
Я думаю Даня правильно сделал. Капризов тоже долго играл в КХЛ. Ему нужно окрепнуть ментально в роли лидера клуба. Добавить во всех компонентах. Основное внимание уделить сильным качествам. Атлетической подготовке. Это талант который может выйти на уровень большой звезды КХЛ.
Но как же Тамбиев
Ожидаемо. Как будто не знали политику Спартака по контрактам, пытались ещё пошутить насчёт НХЛ😄
Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога... Улица Ходынская( бульвар) по городу идет) Кто надо, тот поймет)
Гутик сделал правильный выбор , Гусев тоже усилит команду.
Материалы по теме
Владимир Плющев: «Гутик не задрафтован в НХЛ. Как он будет пробиваться, по объявлению, что ли? Агенты всегда набрасывают информацию на вентилятор»
28 апреля, 09:59
Агент Гутика: «Контракт со «Спартаком» в приоритете, но мы не нашли понимания с руководством. Вынуждены искать предложение из НХЛ»
25 апреля, 12:15
Директор «Спартака» о Гутике: «Хочет попробовать свои силы в Северной Америке – это его мечта. Мы сделали предложение, он думает»
24 апреля, 12:26
