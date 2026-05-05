МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на 6-й матч полуфинала Кубка Харламова из-за введения плана «Ковер» в аэропортах

МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на 6-й матч серии Кубка Харламова.

«Спартак» сообщил, что молодежная команда клуба не смогла вылететь в Екатеринбург на 6-й матч полуфинальной серии Кубка Харламова с «Авто » (3-2).

Игра должна пройти 6 мая.

«По причине введения плана «Ковер» в аэропортах Москвы и Екатеринбурга и отмены рейсов, молодежная команда «Спартак» не смогла вылететь сегодня, 5 мая, в Екатеринбург на шестой матч полуфинальной серии Кубка Харламова.

Наша команда провела много часов в аэропорту в ожидании разрешения ситуации.

О сложившейся ситуации ХК «Спартак » оперативно оповестил руководство МХЛ », – говорится в заявлении клуба.