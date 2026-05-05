МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на 6-й матч полуфинала Кубка Харламова из-за введения плана «Ковер» в аэропортах
«Спартак» сообщил, что молодежная команда клуба не смогла вылететь в Екатеринбург на 6-й матч полуфинальной серии Кубка Харламова с «Авто» (3-2).
Игра должна пройти 6 мая.
«По причине введения плана «Ковер» в аэропортах Москвы и Екатеринбурга и отмены рейсов, молодежная команда «Спартак» не смогла вылететь сегодня, 5 мая, в Екатеринбург на шестой матч полуфинальной серии Кубка Харламова.
Наша команда провела много часов в аэропорту в ожидании разрешения ситуации.
О сложившейся ситуации ХК «Спартак» оперативно оповестил руководство МХЛ», – говорится в заявлении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
Тем обиднее вчерашнее поражение
На что наиграли, то и получили
Перенесли на 7 мая.
