5

Хедман о психологических проблемах: «Работаю над возвращением, чувствую, что готов играть. Я пытался справиться с этим, но не удавалось, решил, что мне нужно время, чтобы снова найти себя»

Капитан «Тампы» Виктор Хедман рассказал о своем самочувствии.

35-летний хоккеист не играет с 20 марта. Сегодня он сообщил, что пропустил часть сезона по причинам, связанным с психическим здоровьем.

Ранее «Тампа» уступила «Монреалю» в первом раунде (3-4 в серии) и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.

«[Чувствую себя] хорошо, намного лучше, так что это, очевидно, была правильная позиция для меня, работаю над возвращением, нахожусь рядом с ребятами и чувствую, что готов снова играть», – сказал капитан «Лайтнинг».   

Хедман также высказался о моменте, когда он понял, что ему нужно взять перерыв от хоккея.

«Очевидно, после первого периода в Ванкувере, это стало последней каплей. Это, очевидно, длилось долго, и я пытался справиться с этим, найти способы преодолеть это, но мне это не удавалось, поэтому я принял решение, что мне нужно время, чтобы снова найти себя», – отметил Хедман.

Он также рассказал, насколько близок был к возвращению в плей-офф.

«Время было неудачным. У меня была одна полноценная тренировка с командой. Я был готов морально и физически, так что это очень хороший знак. Я очень рад предстоящему сезону и возможности вернуться», – добавил хоккеист.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Гэбби Ширли
как больной человек , его понимаю
Что с ним? Дипрессия?
Что-то я упустил, из-за психологических проблем Витя вышел прямо после 1 периода во время игры с касатками?
а что там произошло в первом периоде с Ванкувером?
