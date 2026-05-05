Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»

Горбенко высказался о серии «Локомотива» с «Авангардом» в плей-офф.

Экс-тренер «Локомотива» Игорь Горбенко высказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским клубом и «Авангардом» (3-3).

«Очень интересная и напряженная серия. Обе команды достойны финала. В этом противостоянии мы видим, насколько важны все компоненты игры: игровая дисциплина и командная работа всех – персонала, тренерского штаба и игроков. Нам только остается наслаждаться седьмым матчем!

Конечно, Ярославль воодушевлен победой в шестой игре. Но седьмая встреча особенная, она отличается от предыдущих шести. Все понимают ее цену. А цена – это финал Кубка!

И, как это бывает в таких играх, найдутся незаметные герои. И тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы», – сказал Горбенко.