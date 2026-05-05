Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»

Гомоляко высказался о серии «Локомотива» с «Авангардом» в Кубке Гагарина.

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о победе «Локомотива » над «Авангардом » (3:2 2ОТ, 3-3) в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

За 33 секунды до конца третьего периода омичи вели в 2 шайбы, но дубль форварда Максима Шалунова перевел матч в овертайм.

Гомоляко также поделился ожиданиями от седьмой игры серии.

«Жду хорошей игры. Не думаю, что будет много голов, команды, скорее всего, будут закрываться. Ключевой момент – это игра вратарей, кто надежнее сыграет, тот и победит.

Поражение в Омске – удар? Я бы так не сказал. Понятно, что счет в серии 3-2, 33 секунды до выхода в финал, а тут Ярославль забивает два гола и вырывает в овертайме. Но в Омске опытный тренерский штаб и такие же опытные ребята, поэтому они должны отойти от этого потрясения.

Перед седьмой игрой ни у кого нет преимущества. Будет абсолютно равный матч, Омск соберется, безусловно. Будет напряженный, захватывающий матч. Я изначально говорил, что «Локомотив» выйдет в финал и победит 4-3», – сказал Гомоляко.