  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хедман о том, что пропустил часть сезона: «Решил сосредоточиться на психическом здоровье. Сегодня чувствую себя лучше. Горжусь командой и с нетерпением жду того, что будет впереди»
13

Хедман о том, что пропустил часть сезона: «Решил сосредоточиться на психическом здоровье. Сегодня чувствую себя лучше. Горжусь командой и с нетерпением жду того, что будет впереди»

Хедма пропустил часть сезона, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье.

Капитан «Тампы» Виктор Хедман сообщил, что пропустил часть сезона по причинам, связанным с психическим здоровьем.

35-летний хоккеист не играет с 20 марта. Клуб ранее сообщал, что швед временно покинул расположение команды по личным причинам.

В этом сезоне на его счету 17 (1+16) очков в 33 матчах при полезности «минус 1»

Всю свою 17-летнюю карьеру в НХЛ он провел в составе «Тампы». Хедман является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе клуба. Срок его соглашения с кэпхитом 8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Большую часть своей жизни я провел в этой игре, и почти всю свою карьеру – в этой организации. Носить этот свитер и быть капитаном – это величайшая ответственность в моей профессиональной жизни. 

Эта ответственность касается не только игры на льду. В последние пару месяцев я принял решение отойти от дел и сосредоточиться на своем психическом здоровье. Это было непростое решение, но правильное.

Я всегда считал, что быть лидером означает делать то, что лучше для команды. В данном случае это также означало делать то, что было необходимо, чтобы позаботиться о себе, чтобы быть лучшим игроком, товарищем по команде, мужем и отцом, каким я хочу быть.

Мне повезло, что меня поддерживают моя семья, мои товарищи по команде и организация, мой психотерапевт, и сегодня я чувствую себя намного лучше.

В нашей игре это присутствует чаще, чем люди замечают. Если этот момент поможет другим позаботиться о себе, когда им это необходимо, это имеет значение.

Я горжусь этой командой и с нетерпением жду того, что будет впереди», – говорится в заявлении Хедмана.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
logoВиктор Хедман
logoЗдоровье
психология
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тампа обидно проиграла. Но нельзя не признать тот факт, что Куперу походу сезона пришлось пересобрать оборону по причине вылета защитников и потери Хедмана особенно, наладить атаку после того, как совсем скис Поинт, Ник Пол, а молодые и горячие еще не тянут. Да, ожидания были большие после регулярки, но, думаю, поражение от Монреаля - не провал, а досадная неудача. Надеюсь, команда будет усиливаться. Ведь если Витя приостановил карьеру, значит у Тампы освободились средства под потолком. Надо грамотно ими распорядиться..
Да, Вити сильно не хватало в регулярки и особенно в ПО (в лучшем его виде и состоянии). Возраст не такой большой. Хочется верить что он все преодолеет и вернется на свой уровень.
Возможно у него проблема на личном фронте, поэтому и не аффишируют, но хочется чтобы вернулся и мы смотрели за сильнейшими в лиге в матчах на вылет
из текста вообще не понятно ничего. то ли он решил вернуться после простоя, то ли он уходит на больняк. в любом случае, тампе придется менять кого-то из дорогих старожил. и это без вариантов.
Смысл сего опуса: Вите надо выйти
Витя и Поинт - почти 18 млн на двоих. Оба игрока 1ой пятерки.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макар стал лидером по голам в плей-офф НХЛ (26) среди действующих защитников. По очкам (90) он уступает лишь Хедману и Летангу
4 мая, 06:22Видео
Макар забил 23-й гол в плей-офф НХЛ – делит 2-е место среди действующих защитников с Летангом и Хедманом. Лидирует Бернс (24)
24 апреля, 05:22Видео
Хедман далек от возвращения в состав «Тампы», сказал Купер: «Ребята катаются, но это все еще может означать, что до их возвращения 3 недели»
20 апреля, 08:59
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Каролины» Слэвин сделал сэйв в 3-м матче серии с «Филадельфией». В 1-м периоде он вынес шайбу с линии ворот после броска Ристолайнена
8 минут назадВидео
Капелька нефти, иглу и койоты: вспоминаем ретроджерси НХЛ
16 минут назадТесты и игры
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»
20 минут назад
Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 7 играх
44 минуты назадВидео
«Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
56 минут назад
Кубок Стэнли. «Филадельфия» проиграла «Каролине» в 3-м матче серии
сегодня, 03:00
Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»
сегодня, 01:44
Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»
вчера, 20:40
Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»
вчера, 20:06
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
вчера, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга в серии с «Оттавой». У него 1 потеря и 1 перехват за 13:55 в 3-м матче против «Филадельфии»
32 минуты назад
Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: «Драматизма было много! И сравнить не с чем»
сегодня, 01:58
Виталий Давыдов: «Авангард» потерпел тренерское поражение. Буше терял управление в концовках последних трех игр. Не было ни перерывов, ни каких-то кадровых решений»
вчера, 20:59
Алексей Василевский: «Кузнецов – большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил «Салават», подскочил в концовке, дал новый импульс»
вчера, 20:50
Леонид Тамбиев: «Благодарен Ларионову за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. У нас сложились теплые, дружеские отношения, продолжаем общаться»
вчера, 20:24
Сергей Савельев: «Авангард» не в чем упрекнуть, они противостояли действующему чемпиону. «Ястребы» показали очень плотную борьбу, все решили мелочи»
вчера, 19:51
Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»
вчера, 18:09
Бориков попрощался с минским «Динамо»: «Для меня это не просто клуб, это родной дом, где я вырос как игрок и человек. Спасибо штабу, парням, болельщикам, Баскову»
вчера, 16:55
Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»
вчера, 15:48
Валерий Каменский: «Локомотив» – молодцы, проявили чемпионский характер, «Авангарда» просто не хватило физически. В финале будет интереснейшая серия»
вчера, 13:58
Рекомендуем