Хедман о том, что пропустил часть сезона: «Решил сосредоточиться на психическом здоровье. Сегодня чувствую себя лучше. Горжусь командой и с нетерпением жду того, что будет впереди»

Хедма пропустил часть сезона, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье.

Капитан «Тампы» Виктор Хедман сообщил, что пропустил часть сезона по причинам, связанным с психическим здоровьем.

35-летний хоккеист не играет с 20 марта. Клуб ранее сообщал, что швед временно покинул расположение команды по личным причинам.

В этом сезоне на его счету 17 (1+16) очков в 33 матчах при полезности «минус 1»

Всю свою 17-летнюю карьеру в НХЛ он провел в составе «Тампы ». Хедман является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе клуба. Срок его соглашения с кэпхитом 8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Большую часть своей жизни я провел в этой игре, и почти всю свою карьеру – в этой организации. Носить этот свитер и быть капитаном – это величайшая ответственность в моей профессиональной жизни.

Эта ответственность касается не только игры на льду. В последние пару месяцев я принял решение отойти от дел и сосредоточиться на своем психическом здоровье. Это было непростое решение, но правильное.

Я всегда считал, что быть лидером означает делать то, что лучше для команды. В данном случае это также означало делать то, что было необходимо, чтобы позаботиться о себе, чтобы быть лучшим игроком, товарищем по команде, мужем и отцом, каким я хочу быть.

Мне повезло, что меня поддерживают моя семья, мои товарищи по команде и организация, мой психотерапевт, и сегодня я чувствую себя намного лучше.

В нашей игре это присутствует чаще, чем люди замечают. Если этот момент поможет другим позаботиться о себе, когда им это необходимо, это имеет значение.

Я горжусь этой командой и с нетерпением жду того, что будет впереди», – говорится в заявлении Хедмана.