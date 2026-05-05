  • Шелдон Ремпал: «Овечкин – легенда. Для меня было честью делить с ним лед, это был крутой опыт. Он знал, что я приехал в «Вашингтон» из КХЛ, гордился, что я играл в лиге. Алекс очень уважает Россию»
Шелдон Ремпал высказался об игре с Александром Овечкиным.

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал высказался об игре в системе «Вашингтона».

– Вернемся к началу сезона или даже к межсезонью. Ты решил попробовать свои силы в НХЛ и подписал контракт с «Вашингтоном». Почему выбрал именно «Кэпиталс»?

– Я просто подумал, что это будет мой лучший шанс попасть в команду НХЛ, что в «Вашингтоне» получу возможность проявить себя. Но после тренировочного лагеря стало понятно, что ничего не выйдет.

Тогда я подумал, что лучшим решением будет вернуться в «Салават». Вот так все и происходило.

– По прошествии времени как думаешь, почему не получилось закрепиться в составе «Кэпиталс»?

– Мне кажется, они хотели дать шанс более молодым игрокам. Я думал, что провел хороший тренировочный лагерь. Но, к сожалению, у «Вашингтона» были иные планы, которые включали в себя других игроков.

Но я ни о чем не жалею. Я был счастлив вернуться в КХЛ.

– Думаю, ты знаешь, что к «Вашингтону» в России особое отношение, в основном из-за Александра Овечкина. Ты общался с ним? Было ли с его стороны какое-то особое отношение из-за того, что ты приехал из КХЛ?

– Я познакомился с Ови, как приехал в Америку. Он знал, что я приехал из КХЛ, и гордился тем, что я играл в этой лиге. Алекс очень уважает Россию и КХЛ.

Было здорово поговорить с ним и провести с ним время на льду. Очевидно, Овечкин – легенда хоккея, его очень уважают по всему миру. Это был очень крутой опыт – познакомиться и немного поговорить с ним.

– Если не ошибаюсь, ты принял участие в предсезонном матче с «Бостоном» вместе с Овечкиным. Каково это – играть в одной команде с лучшим снайпером в истории НХЛ?

– Да, это очень, очень круто. Как я уже сказал, Ови – легенда. Для меня было большой честью делить с ним лед, играть в одной команде с ним. Это был очень крутой опыт, который я определенно запомню навсегда, – сказал Ремпал.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
