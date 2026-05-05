  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о Кубке Третьяка-2026: «Красная Машина Юниор» – команда-хозяйка, одна из самых быстроразвивающихся хоккейных школ России. Уверен, нас ждет яркий турнир!»
13

Ротенберг о Кубке Третьяка-2026: «Красная Машина Юниор» – команда-хозяйка, одна из самых быстроразвивающихся хоккейных школ России. Уверен, нас ждет яркий турнир!»

Роман Ротенберг высказался о Кубке Владислава Третьяка.

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг высказался о предстоящем Кубке Владислава Третьяка. 

«С 11 по 17 мая в Москве и в Московской области пройдет Кубок Владислава Третьяка – один из главных международных детско-юношеских турниров по хоккею.

Для юных игроков это особенный турнир, который всегда был важной ступенью в развитии и отличной возможностью проявить себя на высоком уровне.

«Красная Машина Юниор» – команда-хозяйка турнира, одна из самых быстроразвивающихся хоккейных школ России. За четыре года академия стала одной из сильнейших школ московского региона. Более 500 детей в Москве и Подмосковье занимаются хоккеем бесплатно, а наши команды уже входят в число лидеров первенств.

Современная инфраструктура, индивидуальный подход, подготовка по Национальной программе «Красная Машина» и единая вертикаль развития – от детской школы до МХЛ – позволяют создавать для воспитанников условия, соответствующие уровню ведущих хоккейных академий страны.

Приглашаю всех поддержать ребят на домашних матчах «Красной Машины Юниор». Для юных хоккеистов это очень важно. Уверен, нас ждет яркий, интересный и насыщенный турнир!» – написал Ротенберг.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10167 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
logoФХР
logoДинамо Москва
logoМХЛ
logoКрасная Машина-Юниор
Кубок Третьяка
детский хоккей
logoКХЛ
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я уже запутался в этих красных машинах. Это какая именно? Которая последняя место заняла проиграв все матчи? Прошу помощи у пояснительной бригады
Ответ Unnamed80
Я уже запутался в этих красных машинах. Это какая именно? Которая последняя место заняла проиграв все матчи? Прошу помощи у пояснительной бригады
Неважно какое место, важно что это любимая сейчас игрушка мальчика Романа, и для него она лучшая. Ему запретили играть со взрослыми игрушками (командами КХЛ) после того как он начал их ломать, поэтому довольствуется тем, что разрешено.
Ответ Unnamed80
Я уже запутался в этих красных машинах. Это какая именно? Которая последняя место заняла проиграв все матчи? Прошу помощи у пояснительной бригады
Это личная школа РоРо, в которой тренируются его дети..они не в МХЛ, по возрасту ещё рано..но как развитие хоккея от ФХР -ветка детского хоккея
А сегодня Ирине Салтыковой 60 лет, неужели Йозе до сих пор не поздравил и не сфотографировался?

И да. Салтыкова - клёвая! :)
Ответ Габорик
А сегодня Ирине Салтыковой 60 лет, неужели Йозе до сих пор не поздравил и не сфотографировался? И да. Салтыкова - клёвая! :)
Прешь её? (с)
«Красная Машина Юниор» – одна из самых быстроразвивающихся хоккейных школ России. В Серебряном дивизионе МХЛ уже 10 очков за сезон набирает. Предполагаю, что в следующем сезоне наберут 12 очков, а если сильно поднапрягутся то и все тринадцать)))
Ответ viktorpavlov70
«Красная Машина Юниор» – одна из самых быстроразвивающихся хоккейных школ России. В Серебряном дивизионе МХЛ уже 10 очков за сезон набирает. Предполагаю, что в следующем сезоне наберут 12 очков, а если сильно поднапрягутся то и все тринадцать)))
Это провокация,как бы сказал йозе
Столько слов в тексте, а скренности и души нет. Какие то механические казённые слова, звучащие и как самовосхваление, и как оправдание одновременно. Что мешает этому персонажу просто говорить по человечески? Не умеет. Когда пытается, сразу мат, поэтому и прячется за сгенерироваными текстами. С каждым таким текстом отношение к нему всё хуже и хуже. Весь искусственный, как и его тексты.
Ответ agentkuper
Столько слов в тексте, а скренности и души нет. Какие то механические казённые слова, звучащие и как самовосхваление, и как оправдание одновременно. Что мешает этому персонажу просто говорить по человечески? Не умеет. Когда пытается, сразу мат, поэтому и прячется за сгенерироваными текстами. С каждым таким текстом отношение к нему всё хуже и хуже. Весь искусственный, как и его тексты.
Когда он начинает говорить обычным языком-все его начинают на цитаты разбирать и ржать))) вот и пишет чиновничьим языком
Дела совсем плохи кажись, все стали жить в своих мирах...
Что правители, что их дети.
Там где Ротенберг, всегда всё лучшее, где бы он не появился, только вот с Албансами не повезло, кроссовки всё ещё вспоминает.
Когда матч с Албанией? Отомстить за кроссовки-то надо..
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг посетил концерт рэпера Flo Rida с юными хоккеистами «Красной Машины» и подарил музыкантам джерси, шайбы и клюшки со своим автографом
3 мая, 19:57Фото
Ротенберг о возвращении России: «Мы обязаны начать побеждать с первой игры. Ведется большая работа с нашими игроками»
3 мая, 09:02
Ротенберг выложил фото с Гариком Харламовым из бара и поздравил подписчиков: «Мир! Труд! Май! С праздником всех!»
2 мая, 19:33Фото
Рекомендуем
Главные новости
Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 7 играх
24 минуты назадВидео
«Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
36 минут назад
Кубок Стэнли. «Филадельфия» проиграла «Каролине» в 3-м матче серии
46 минут назад
Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»
вчера, 20:40
Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»
вчера, 20:06
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
вчера, 19:58
Вячеслав Фетисов: «Локомотив» войдет в историю КХЛ как клуб, который сотворил чудо, дойдя до финала»
вчера, 19:38
Тамбиев о Гусеве: «Нужно понять, есть ли у него желание остаться в «Динамо». Хочу обсудить с ним, какую роль вижу для него в команде и готов ли он к этому»
вчера, 19:23
Агент Кузнецова о «Салавате»: «Они планируют собрать 2 мощных звена и боятся, что Евгению не найдется там места. Чисто хоккейная ситуация. Благодарят его, что помог попасть в плей-офф»
вчера, 19:13
«Вашингтон» подписал Сикору на 3 года, Нидербаха – на год
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга в серии с «Оттавой». У него 1 потеря и 1 перехват за 13:55 в 3-м матче против «Филадельфии»
12 минут назад
Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: «Драматизма было много! И сравнить не с чем»
сегодня, 01:58
Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»
сегодня, 01:44
Виталий Давыдов: «Авангард» потерпел тренерское поражение. Буше терял управление в концовках последних трех игр. Не было ни перерывов, ни каких-то кадровых решений»
вчера, 20:59
Алексей Василевский: «Кузнецов – большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил «Салават», подскочил в концовке, дал новый импульс»
вчера, 20:50
Леонид Тамбиев: «Благодарен Ларионову за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. У нас сложились теплые, дружеские отношения, продолжаем общаться»
вчера, 20:24
Сергей Савельев: «Авангард» не в чем упрекнуть, они противостояли действующему чемпиону. «Ястребы» показали очень плотную борьбу, все решили мелочи»
вчера, 19:51
Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»
вчера, 18:09
Бориков попрощался с минским «Динамо»: «Для меня это не просто клуб, это родной дом, где я вырос как игрок и человек. Спасибо штабу, парням, болельщикам, Баскову»
вчера, 16:55
Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»
вчера, 15:48
Рекомендуем