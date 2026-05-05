Ротенберг о Кубке Третьяка-2026: «Красная Машина Юниор» – команда-хозяйка, одна из самых быстроразвивающихся хоккейных школ России. Уверен, нас ждет яркий турнир!»

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг высказался о предстоящем Кубке Владислава Третьяка.

«С 11 по 17 мая в Москве и в Московской области пройдет Кубок Владислава Третьяка – один из главных международных детско-юношеских турниров по хоккею.

Для юных игроков это особенный турнир, который всегда был важной ступенью в развитии и отличной возможностью проявить себя на высоком уровне.

«Красная Машина Юниор » – команда-хозяйка турнира, одна из самых быстроразвивающихся хоккейных школ России. За четыре года академия стала одной из сильнейших школ московского региона. Более 500 детей в Москве и Подмосковье занимаются хоккеем бесплатно, а наши команды уже входят в число лидеров первенств.

Современная инфраструктура, индивидуальный подход, подготовка по Национальной программе «Красная Машина» и единая вертикаль развития – от детской школы до МХЛ – позволяют создавать для воспитанников условия, соответствующие уровню ведущих хоккейных академий страны.

Приглашаю всех поддержать ребят на домашних матчах «Красной Машины Юниор». Для юных хоккеистов это очень важно. Уверен, нас ждет яркий, интересный и насыщенный турнир!» – написал Ротенберг.