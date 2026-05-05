«Салават» заложил клубные автобусы, внедорожник и трактор «Беларусь». Договор – до декабря 2026-го
«Салават Юлаев» заложил клубные автобусы, внедорожник и трактор.
Клуб предоставил в качестве залога по кредиту автобусы Mercedes-Benz Tourismo и Scania, внедорожник Toyota Land Cruiser 200, а также трактор «Беларусь», сообщает «Бизнес Online».
Договор от 24 апреля с региональным фондом Башкортостана будет действовать до конца декабря 2026 года, согласно информации на портале федеральной нотариальной палаты.
Напомним, в марте 2025 года «Салават» уже закладывал имущество. Тогда клуб так объяснил ситуацию: «Обычная кредитная практика, ничего особенного в этой истории нет».
В этом сезоне «Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова занял 5-е место в Восточной конференции, обыграл «Автомобилист» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина, но уступил «Локомотиву» (0-4 в серии) во втором.
«Салават» не может получить финансирование на 2026 год в размере 1,5 млрд рублей от «Роснефти» («СЭ»)
Бабаев о финансовой ситуации в «Салавате»: «Были минимальные задержки по зарплатам, но все выплачивали. Перед Кузнецовым никаких долгов нет»
Это не только про Салават
Хабирова ставленник из одной команды!
Менеджеры Роснефти их уничтожат.
Видимо урок 1 не поняли.
Жаль Уфу ...