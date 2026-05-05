«Салават» заложил клубные автобусы, внедорожник и трактор «Беларусь». Договор – до декабря 2026-го

«Салават Юлаев » заложил клубные автобусы, внедорожник и трактор.

Клуб предоставил в качестве залога по кредиту автобусы Mercedes-Benz Tourismo и Scania, внедорожник Toyota Land Cruiser 200, а также трактор «Беларусь», сообщает «Бизнес Online».

Договор от 24 апреля с региональным фондом Башкортостана будет действовать до конца декабря 2026 года, согласно информации на портале федеральной нотариальной палаты.

Напомним, в марте 2025 года «Салават» уже закладывал имущество . Тогда клуб так объяснил ситуацию: «Обычная кредитная практика, ничего особенного в этой истории нет».

В этом сезоне «Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова занял 5-е место в Восточной конференции, обыграл «Автомобилист» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина, но уступил «Локомотиву» (0-4 в серии) во втором.

