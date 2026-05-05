  • «Салават» заложил клубные автобусы, внедорожник и трактор «Беларусь». Договор – до декабря 2026-го
«Салават» заложил клубные автобусы, внедорожник и трактор «Беларусь». Договор – до декабря 2026-го

Клуб предоставил в качестве залога по кредиту автобусы Mercedes-Benz Tourismo и Scania, внедорожник Toyota Land Cruiser 200, а также трактор «Беларусь», сообщает «Бизнес Online».

Договор от 24 апреля с региональным фондом Башкортостана будет действовать до конца декабря 2026 года, согласно информации на портале федеральной нотариальной палаты.

Напомним, в марте 2025 года «Салават» уже закладывал имущество. Тогда клуб так объяснил ситуацию: «Обычная кредитная практика, ничего особенного в этой истории нет».

В этом сезоне «Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова занял 5-е место в Восточной конференции, обыграл «Автомобилист» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина, но уступил «Локомотиву» (0-4 в серии) во втором.

«Салават» не может получить финансирование на 2026 год в размере 1,5 млрд рублей от «Роснефти» («СЭ»)

Бабаев о финансовой ситуации в «Салавате»: «Были минимальные задержки по зарплатам, но все выплачивали. Перед Кузнецовым никаких долгов нет»

Источник: «Бизнес Online»
Трактор Беларусь надо передать Динамо из Минска))
А автобусы Автомобилисту отправить? Красота, блин! Догоним и перегоним НХЛ.
Трактор - Трактору ибаста ☝️
Позорище кхловское. Сотни лямов платят по контрактам и так лажаться.
Это не только про Салават
Мне нужны твои автобусы, внедорожник и трактор "Беларусь".
Я бы крузака забрал,на рыбалку ездить самое то.
Шелдона Ремпала надо заложить, если не расплатятся - отдадут 😁
Мэра закрыли и до этих доберутся!!!
Хабирова ставленник из одной команды!
Жаль, что клуб республиканского значения влачит существование. Деньги мимо местного бюджета текут рекой в карманы федеральных чиновников. Надеюсь этой вакханалии наступит конец
полностью согласен 👍
Позор продолжается, не чего не меняется!!! желаю чтобы цска также развалили скорее, если у Роснефти нет денег на Уфу, где она получает прибыль, то и на цску нечего тратить......
Они снова совершили ошибку показав результат лучше ЦСКА.
Менеджеры Роснефти их уничтожат.
Видимо урок 1 не поняли.
Жаль Уфу ...
Почему велосипед охранника Амира никуда не заложили? Можно было бы ещё долларов сто выкредитовать.)
Пока народу нормальные зарплаты платить не будут, так и будет со всем спортом, культурой итд. в стране. В НХЛ билет на игру как у нас прожиточный минимум или минималка ( на которой полстраны сидит) . Какая тут самоокупаемость?
В огороде бузина, а в Киеве дядька 🧐💁‍♂️🙈
Да потому что, как бы клуб не играл, как бы не работал с болельщиками, - все решает нажатие кнопки сверху. Дать бабла или нет
