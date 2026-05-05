  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
3

Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»

Шуми Бабаев высказался о серии «Локомотива» с «Авангардом» в Кубке Гагарина.

Агент Шуми Бабаев высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом» (3:2 2ОТ, 3-3) в 6-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

За 33 секунды до конца третьего периода омичи вели в 2 шайбы, но дубль форварда Максима Шалунова перевел матч в овертайм.

«Что касается серии, то хоккей напряженный, но не самый интересный. Мы видим, как достаточно просто играет «Авангард»: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться.

«Локомотив» пытается играть чуть по-другому. Команды Хартли всегда в атаке играли нормально и интересно. Это не самый смотрибельный хоккей, хотя по напряжению, конечно, сумасшедший. Понятно, что никто не верил, что в последние минуты «Локомотив» сможет отыграться, тем более когда за 33 секунды было 2:0.

Я ждал, думал, Шалунов точно забьет один гол. Но никак не мог подумать, что их будет два! Радулов сделал очень большую работу, Макс со своим броском просто поставил завершающую точку. И в овертайме ярославцы тоже хорошо сыграли. Шалунов отдал пас на Рафикова, такая магия чисел – 78 на 87.

Не знаю, что ждать от седьмой игры. Перед этой игрой говорил, что у «Локомотива» нет пути назад, они должны выиграть. Если они победят, то они выиграют серию. Все в их руках. Сейчас у них эмоциональный подъем, предыдущую домашнюю игру забрали со счетом 4:0.

Будем ждать интересный матч. Может, он не будет зрелищным, но захватывающим уж точно. Седьмой матч всегда интересен – это кульминация всей серии», – сказал Бабаев.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoЛокомотив
logoАвангард
logoКХЛ
logoШуми Бабаев
logoАлександр Радулов
logoМаксим Шалунов
logoБоб Хартли
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот Локомотив на их фоне конечно креативят....

Что мне нравится в этой серии, так это то, что завтра я увижу 21 матч за 3 года в плей-офф между соперниками

Мужской хоккей, явившийся украшением и ставший уже даже классикой перекрестного плей-офф.

Победит сильнейший!
Провести по губищам недоброжелателям и псевдоэкспертам победой Авангарда!!!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Локомотива» и «Авангарда» возникли проблемы с вылетом из Омска. Полеты были временно приостановлены (Дмитрий Ерыкалов)
5 мая, 11:20
Радулов творил чудеса с неправильным номером на шлеме. А так можно?
5 мая, 06:30
Рябыкин про 2 гола «Локомотива» на 60-й минуте: «Чудо на льду! Буше не почувствовал угрозу, это передалось команде. «Авангард» не окрысился, пошел академизм, пробросы»
5 мая, 05:58
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Каролины» Слэвин сделал сэйв в 3-м матче серии с «Филадельфией». В 1-м периоде он вынес шайбу с линии ворот после броска Ристолайнена
7 минут назадВидео
Капелька нефти, иглу и койоты: вспоминаем ретроджерси НХЛ
15 минут назадТесты и игры
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»
19 минут назад
Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 7 играх
43 минуты назадВидео
«Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
55 минут назад
Кубок Стэнли. «Филадельфия» проиграла «Каролине» в 3-м матче серии
сегодня, 03:00
Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»
сегодня, 01:44
Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»
вчера, 20:40
Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»
вчера, 20:06
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
вчера, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга в серии с «Оттавой». У него 1 потеря и 1 перехват за 13:55 в 3-м матче против «Филадельфии»
31 минуту назад
Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: «Драматизма было много! И сравнить не с чем»
сегодня, 01:58
Виталий Давыдов: «Авангард» потерпел тренерское поражение. Буше терял управление в концовках последних трех игр. Не было ни перерывов, ни каких-то кадровых решений»
вчера, 20:59
Алексей Василевский: «Кузнецов – большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил «Салават», подскочил в концовке, дал новый импульс»
вчера, 20:50
Леонид Тамбиев: «Благодарен Ларионову за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. У нас сложились теплые, дружеские отношения, продолжаем общаться»
вчера, 20:24
Сергей Савельев: «Авангард» не в чем упрекнуть, они противостояли действующему чемпиону. «Ястребы» показали очень плотную борьбу, все решили мелочи»
вчера, 19:51
Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»
вчера, 18:09
Бориков попрощался с минским «Динамо»: «Для меня это не просто клуб, это родной дом, где я вырос как игрок и человек. Спасибо штабу, парням, болельщикам, Баскову»
вчера, 16:55
Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»
вчера, 15:48
Валерий Каменский: «Локомотив» – молодцы, проявили чемпионский характер, «Авангарда» просто не хватило физически. В финале будет интереснейшая серия»
вчера, 13:58
Рекомендуем