Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»

Агент Шуми Бабаев высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом » (3:2 2ОТ, 3-3) в 6-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

За 33 секунды до конца третьего периода омичи вели в 2 шайбы, но дубль форварда Максима Шалунова перевел матч в овертайм.

«Что касается серии, то хоккей напряженный, но не самый интересный. Мы видим, как достаточно просто играет «Авангард»: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться.

«Локомотив » пытается играть чуть по-другому. Команды Хартли всегда в атаке играли нормально и интересно. Это не самый смотрибельный хоккей, хотя по напряжению, конечно, сумасшедший. Понятно, что никто не верил, что в последние минуты «Локомотив» сможет отыграться, тем более когда за 33 секунды было 2:0.

Я ждал, думал, Шалунов точно забьет один гол. Но никак не мог подумать, что их будет два! Радулов сделал очень большую работу, Макс со своим броском просто поставил завершающую точку. И в овертайме ярославцы тоже хорошо сыграли. Шалунов отдал пас на Рафикова, такая магия чисел – 78 на 87.

Не знаю, что ждать от седьмой игры. Перед этой игрой говорил, что у «Локомотива» нет пути назад, они должны выиграть. Если они победят, то они выиграют серию. Все в их руках. Сейчас у них эмоциональный подъем, предыдущую домашнюю игру забрали со счетом 4:0.

Будем ждать интересный матч. Может, он не будет зрелищным, но захватывающим уж точно. Седьмой матч всегда интересен – это кульминация всей серии», – сказал Бабаев.