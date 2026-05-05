  • Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
Величкин высказался о вылете «Металлурга» из плей-офф-2026.

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о вылете команды в полуфинале Кубка Гагарина-2026.

«Металлург» проиграл в серии «Ак Барсу» со счетом 1-4.

«Шансы для «Ак Барса» и «Магнитки» были равные. Прям явного преимущества не было ни в одной игре. Кому-то удача улыбнулась, а кому-то нет. Думаю, у «Металлурга» было что-то внутри коллектива. Мне, конечно, трудно судить. Не хватило им коллективизма.

Мне непонятно было решение убрать Яковлева. Это самый опытный игрок. Егор делал больше ошибок, чем Робин Пресс? Пресс наошибался ровно столько, сколько забросил шайб, а посадили в последнем матче Яковлева. Было удивительно выпустить в важном матче молодого мальчика, который сыграл два матче в сезоне. Так в плей-офф не делают.

Но у Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках», – сказал Величкин

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Это он Разина учит держать себя в руках? Мы помним как держал себя в руках в Уфе когда Салават Магнитку в плей-офф обыграл. Матом орал с вип-ложи не смотря на замечания и то, что рядом дети были. Клоун.
Как же всем хочется чтобы и тренер был хороший и характер был как у кисейной барышни. Так почти не бывает. Бюджет Металлурга один из самых маленьких в КХЛ, а играют они здорово, и это заслуга тренера, его жесткого характера. Нравится, не нравится - терпи, моя красавица.
Ну бюджет то не маленький. Наоборот один из самых больших. А то что надо держать себя в руках, это правильно. Ну уже просто все смеются .Про Металлург ни слова ,но Разин на первых ролях ,переигрывает уже ,поднадоело уже смотреть его скандалы .Хотя я всегда говорю ,что Разин один из лучших наших тренеров .Надо ему командой заняться, т.е.своим делом .
Ну вот ,опять накал негатива несколько поутих, вот всё таки сложно не задать вопрос человеку рекомендующему ,,держать себя в руках",
что - то с памятью у вас стало...
что ж вы в недавнем прошлом на кулаках разбирались с Канарейкиным и что с Вашими руками тогда было?
