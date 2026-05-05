Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»

Величкин высказался о вылете «Металлурга» из плей-офф-2026.

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о вылете команды в полуфинале Кубка Гагарина-2026.

«Металлург» проиграл в серии «Ак Барсу » со счетом 1-4.

«Шансы для «Ак Барса» и «Магнитки» были равные. Прям явного преимущества не было ни в одной игре. Кому-то удача улыбнулась, а кому-то нет. Думаю, у «Металлурга » было что-то внутри коллектива. Мне, конечно, трудно судить. Не хватило им коллективизма.

Мне непонятно было решение убрать Яковлева. Это самый опытный игрок. Егор делал больше ошибок, чем Робин Пресс ? Пресс наошибался ровно столько, сколько забросил шайб, а посадили в последнем матче Яковлева . Было удивительно выпустить в важном матче молодого мальчика, который сыграл два матче в сезоне. Так в плей-офф не делают.

Но у Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках», – сказал Величкин