  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Крикунов: «Самая надоедливая хоккейная тема называется «когда Овечкин вернется в КХЛ». Я считаю, ему не стоит возвращаться, пусть закончит в НХЛ звездой»
12

Владимир Крикунов: «Самая надоедливая хоккейная тема называется «когда Овечкин вернется в КХЛ». Я считаю, ему не стоит возвращаться, пусть закончит в НХЛ звездой»

Крикунов считает, что Александру Овечкину не стоит возвращаться в КХЛ.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что капитану «Вашингтона» Александру Овечкину не стоит возвращаться в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Кэпиталс» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Самая надоедливая и заезженная хоккейная тема называется «Когда вернется Овечкин в КХЛ». Это самая частая новость в СМИ за последний год, но я понимаю, что писать же надо о чем-то.

Я считаю, ему не стоит возвращаться в КХЛ. Овечкин – звезда. Он всем все доказал, пусть закончит в НХЛ звездой. А все продолжают дискутировать на эту тему.

Все ждут и 11 шайб, которых не хватает до Гретцки с учетом плей-офф, но ему хватит и этих рекордов. Может быть, он захочет все побить-перебить, но самое главное – здоровье.

У ребят, которые играют до 40 лет, уже кости начинают страдать. Но у Сашки здоровье позволяет. Не вижу смысла ему сюда приезжать. Он звезда. И звездой надо закончить», – сказал Крикунов.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoВладимир Крикунов
logoВашингтон
logoУэйн Гретцки
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Давай забор на дачи достраивай.
Самые надоедливые граждане это Крикунов, Плющев и Кожевников. Хуже вас на Спортсе только Губер и Бабай.
Ответ Melnikov1968
Самые надоедливые граждане это Крикунов, Плющев и Кожевников. Хуже вас на Спортсе только Губер и Бабай.
В ваш список можно добавить Наза и дедушку- Пономаря
Нуууу, не знаю - был бы рад, если Ови последний сезон в Динамо проведет.
КХЛ? Зачем? Он же ещё думает в плане своего здоровья для игры в НХЛ! В КХЛ же вроде тоже в хоккей играют?!
Сыворотка правды подействовала
Крикунов прямо патриот.
Хоть и говорят, что денег много не бывает, надеюсь, Овечкин не станет очередным ковальчуком - дацюком и не будет транзитом кормушки обильные искать. Надеюсь, завершит в НХЛ
Эта тема на втором месте, на первом "В мире жадных животных с Романом Ротенбергом" при твоем эксперт-участии.
Деду задолбали уже звонить каждый день с этим вопросом😅
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о том, что Овечкин не получит «Билл Мастертон Трофи»: «Александру уже не надо бороться за такого рода призы. Самый большой приз – следующие 11 голов в НХЛ»
5 мая, 08:42
Дарья Миронова: «Без Овечкина НХЛ сложно представить – он перевернул лигу за два десятилетия. Думаю, он останется еще хотя бы на год»
4 мая, 21:59
Сперцян о встрече с Овечкиным: «Александра спросили, знает ли он меня. Он посмотрел: «Ну, что-то знакомое». Ему сказали: «Один из тех, кто лишил «Динамо» чемпионства»
4 мая, 21:39
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Каролины» Слэвин сделал сэйв в 3-м матче серии с «Филадельфией». В 1-м периоде он вынес шайбу с линии ворот после броска Ристолайнена
7 минут назадВидео
Капелька нефти, иглу и койоты: вспоминаем ретроджерси НХЛ
15 минут назадТесты и игры
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»
19 минут назад
Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 7 играх
43 минуты назадВидео
«Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
55 минут назад
Кубок Стэнли. «Филадельфия» проиграла «Каролине» в 3-м матче серии
сегодня, 03:00
Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»
сегодня, 01:44
Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»
вчера, 20:40
Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»
вчера, 20:06
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
вчера, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга в серии с «Оттавой». У него 1 потеря и 1 перехват за 13:55 в 3-м матче против «Филадельфии»
31 минуту назад
Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: «Драматизма было много! И сравнить не с чем»
сегодня, 01:58
Виталий Давыдов: «Авангард» потерпел тренерское поражение. Буше терял управление в концовках последних трех игр. Не было ни перерывов, ни каких-то кадровых решений»
вчера, 20:59
Алексей Василевский: «Кузнецов – большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил «Салават», подскочил в концовке, дал новый импульс»
вчера, 20:50
Леонид Тамбиев: «Благодарен Ларионову за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. У нас сложились теплые, дружеские отношения, продолжаем общаться»
вчера, 20:24
Сергей Савельев: «Авангард» не в чем упрекнуть, они противостояли действующему чемпиону. «Ястребы» показали очень плотную борьбу, все решили мелочи»
вчера, 19:51
Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»
вчера, 18:09
Бориков попрощался с минским «Динамо»: «Для меня это не просто клуб, это родной дом, где я вырос как игрок и человек. Спасибо штабу, парням, болельщикам, Баскову»
вчера, 16:55
Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»
вчера, 15:48
Валерий Каменский: «Локомотив» – молодцы, проявили чемпионский характер, «Авангарда» просто не хватило физически. В финале будет интереснейшая серия»
вчера, 13:58
Рекомендуем