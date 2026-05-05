  • У «Локомотива» и «Авангарда» возникли проблемы с вылетом из Омска. Полеты были временно приостановлены (Дмитрий Ерыкалов)
31

«Локомотив» и «Авангард» не могли улететь из Омска.

Журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что у «Локомотива» и «Авангарда» возникли проблемы с вылетом из Омска.

6 мая в Ярославле пройдет 7-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

4 мая полеты в аэропорту «Туношна» были временно приостановлены. Сегодня в 12:45 по московскому времени Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.

«Авангард» и «Локомотив» до сих пор не могут вылететь из Омска. Ярославцы хотели улететь еще вчера, сразу после игры, но помешал план «Ковер», объявленный в ряде российских городов. В том числе с 20:30 закрыт оказался аэропорт «Туношна».

«Авангард» по плану должен был вылететь в Ярославль сегодня в 16:00 омского времени (13:00 по московскому времени – Спортс”), но рейс уже перенесли, вовремя омичи не вылетят.

Если команды не смогут улететь сегодня, а доберутся до Ярославля в день игры – это наверняка скажется на подготовке к главному матчу серии. КХЛ, а «план Б» имеется? К счастью, между полуфиналами и финалом запланирована довольно большая пауза. Но чем ближе к 9 мая – тем больше будет проблем с интернетом, логистикой и прочими ограничениями», – написал Ерыкалов.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
ну Локомотив должен был поезде ехать , Авангард на ястребах лететь....
Ответ ЧакЧак
А татары верхом на крылатых белых барсах путешествуют, я правильно понимаю логику?
Ответ Евгений Исаев
Рафиков, Каюмов, Исаев, Якупов, Шарипзянов, Ибрагимов? Барс столько не вывезет.
К тому же за Якуповым всегда летит рой пчёл
Да сыграли бы в Омске, че ехать уже, можем даже формами поменяться :)
Ответ Габорик
Вот уж фигули
Ответ Габорик
Там уже один журналист написал, что игру перенесут в Екатеринбург)))
у Локомотива возникли проблемы с вылетом от Омска...
Тем не менее, команды в равных условиях. Прилетят и будут играть.
На автобусах надо добираться уже при таких ситуациях ;)
Ответ Serh08
Тогда нужен один автобус на всех, а как время матча наступит - то могут прям в автобусе в настольный хоккей зарубиться)
Ответ Serh08
Ну такое себе, конечно, переть из Омска в Ярославль на автобусе.
Даже не думайте покинуть Омск
Ответ McRothenberg
Роман Борисович, а вы то здесь каким боком прислонилась?))
