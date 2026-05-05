У «Локомотива» и «Авангарда» возникли проблемы с вылетом из Омска. Полеты были временно приостановлены (Дмитрий Ерыкалов)
Журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что у «Локомотива» и «Авангарда» возникли проблемы с вылетом из Омска.
6 мая в Ярославле пройдет 7-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
4 мая полеты в аэропорту «Туношна» были временно приостановлены. Сегодня в 12:45 по московскому времени Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.
«Авангард» и «Локомотив» до сих пор не могут вылететь из Омска. Ярославцы хотели улететь еще вчера, сразу после игры, но помешал план «Ковер», объявленный в ряде российских городов. В том числе с 20:30 закрыт оказался аэропорт «Туношна».
«Авангард» по плану должен был вылететь в Ярославль сегодня в 16:00 омского времени (13:00 по московскому времени – Спортс”), но рейс уже перенесли, вовремя омичи не вылетят.
Если команды не смогут улететь сегодня, а доберутся до Ярославля в день игры – это наверняка скажется на подготовке к главному матчу серии. КХЛ, а «план Б» имеется? К счастью, между полуфиналами и финалом запланирована довольно большая пауза. Но чем ближе к 9 мая – тем больше будет проблем с интернетом, логистикой и прочими ограничениями», – написал Ерыкалов.
