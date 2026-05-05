Станковен – главный претендент на «Конн Смайт» по версии Sportsnet, Хьюз – 2-й, Лакомб – 3-й, Макар – 4-й, Андерсен – 5-й
Нападающий «Каролины» Логан Станковен является на данный момент лидером в рейтинге Sportsnet на приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.
23-летний канадец набрал 7 (6+1) очков в 6 матчах текущего плей-офф НХЛ.
Топ-5 фаворитов по версии издания выглядит таким образом:
1. Логан Станковен («Каролина»);
2. Куинн Хьюз («Миннесота»);
3. Джексон Лакомб («Анахайм»);
4. Кэйл Макар («Колорадо»);
5. Фредерик Андерсен («Каролина»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
