  • Станковен – главный претендент на «Конн Смайт» по версии Sportsnet, Хьюз – 2-й, Лакомб – 3-й, Макар – 4-й, Андерсен – 5-й
Логан Станковен – основной фаворит на «Конн Смайт» по мнению Sportsnet.

Нападающий «Каролины» Логан Станковен является на данный момент лидером в рейтинге Sportsnet на приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.

23-летний канадец набрал 7 (6+1) очков в 6 матчах текущего плей-офф НХЛ.

Топ-5 фаворитов по версии издания выглядит таким образом:

1. Логан Станковен («Каролина»);

2. Куинн Хьюз («Миннесота»);

3. Джексон Лакомб («Анахайм»);

4. Кэйл Макар («Колорадо»);

5. Фредерик Андерсен («Каролина»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
О, уже претенденты на Коня пошли. Второй раунд то не везде начался, а уже вона как выходит)
Как минимум до финалов конференций такие рейтинги вообще бесполезны
А получит опять 97-ой походу.
Ответ Антон Якимцев
;))
Ответ Антон Якимцев
Капризов👌
А в итоге получит «Коня» условный Далин, менее месяца назад выше всех котировались Макдэвид и Кучеров, теперь они на рыбалке
Ответ SkiSiber
Им бы вместе съездить))) А то и тот и тот хотят КС, но как-то не срастается))) Надо объединить усилия)
Ответ ABarca
У Куча пару КС в резюме, не идёт лишь у Коннора, хотя своего «Коня» он зацепил
Вообще неинтересно, учитывая что с вероятностью почти 100% возьмёт игрок чемпионской команды....
Вместо Макара нужно поставить Добеша.
Ответ TBFTT
Нет смысла.
Один не забросит ни одной шайбы, второй - наловит авоську.
Не рано ли ?))
Ну какой Станковен? Камон. Хватит шутить.
Да ещё все поменяется не один раз
в матчах с Оттавой и Филадельфией, претендент ни на кубок, ни на Смайт не определяется.
