Станковен – главный претендент на «Конн Смайт» по версии Sportsnet, Хьюз – 2-й, Лакомб – 3-й, Макар – 4-й, Андерсен – 5-й

Логан Станковен – основной фаворит на «Конн Смайт» по мнению Sportsnet.

Нападающий «Каролины» Логан Станковен является на данный момент лидером в рейтинге Sportsnet на приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.

23-летний канадец набрал 7 (6+1) очков в 6 матчах текущего плей-офф НХЛ.

Топ-5 фаворитов по версии издания выглядит таким образом:

1. Логан Станковен («Каролина»);

2. Куинн Хьюз («Миннесота»);

3. Джексон Лакомб («Анахайм»);

4. Кэйл Макар («Колорадо»);

5. Фредерик Андерсен («Каролина»).