  • Журналист Симмонс о Чайке: «От экспертов прозвучали такие слова, как «мошенник» и «обманщик». Глава «Торонто» ответил: «Уверен в правильности назначения»
Журналист Симмонс о Чайке: «От экспертов прозвучали такие слова, как «мошенник» и «обманщик». Глава «Торонто» ответил: «Уверен в правильности назначения»

Стив Симмонс усомнился в правильности назначения Джона Чайки в «Торонто».

Журналист Toronto Sun Стив Симмонс сделал острое замечание на тему назначения Джона Чайки на пост генерального менеджера «Торонто».

«Мэйпл Лифс» провели пресс-конференцию, на которой 36-летний Чайка был представлен в новой должности.

На пресс-конференции также присутствовал Кит Пелли, являющийся президентом и генеральным директором Maple Leaf Sports & Entertainment – компании, которая управляет клубом.

«Вы сказали о тщательной проверке, которую провели перед наймом Чайки. За последние 3-4 дня я связался с 20 экспертами в НХЛ, многие из которых нам всем известны. Из 20 человек только один поддержал его назначение. Остальные 19, честно говоря, посчитали это обманом. Прозвучали такие слова, как «мошенник», «обманщик», «торговец». Как вы могли прийти к иному выводу?» – спросил Стив Симмонс.

«Мы провели тщательную проверку, и я уверен в правильности этого решения», – ответил Пелли.

С 2016 по 2020 годы Чайка был генменеджером «Аризоны». Вскоре после его ухода из клуба НХЛ лишила «Койотис» двух выборов на драфте за незаконное тестирование игроков до официального драфт-комбайна в сезоне-2019/20. Управленец тогда получил годичную дисквалификацию от лиги. 

Чел уничтожил окончательно Аризону и взялся за Торонто, Rip
Аризону и владелец предыдущий нехило так топил, в том числе назначениями вот таких Чаек. Торонто будто бы в победах не заинтересовано, поэтому назначение Чайки и Сундина отлично вписывается в логику развития франшизы.
А как он её уничтожил? Он мошенник, но мухлевал во благо франшизы. Там же шизоид был владельцем, в спортзале играли, хотя обещал золотые горы
Он хитрожопый да. Его не просто так называют обманщиком. Он и тесты новичков проводил по тихому и за спиной работадателя с действующими контрактом пытался договориться с другим клубом. Это емнип.
Но понять Торонто можно) там под 70 лет без кубка почти. Поэтому хоть правдой, хоть не правдой - всё одно)
Канадцы вообще печальные ребята, последний с кубком монреаль 35 что ли лет назад)
это в целом по объективным причинам. Как канадским командам конкурировать со всякими флоридами и техасами, если у последних и налоги меньше, и климат лучше, и пресса не такая злая и надоедливая. Никак.

Вон как Джонни Гудро сбежал из Калгари, посидев на местных ковидных локдаунах.

Хотя тот же Монреаль сейчас заслуживает уважение. Хоть и молодая команда, но там собрались правильные люди.
Чайка-менеджер просто.
Насрал
Накричал
Улетел
Такого и искали! Уверен в правильности.
Он случайно нашему семейству Чаек не родственник?)))))
какие обмены проводил, кого и за сколько подписывал , или продлевал, кого брал на драфте, назначал главным тренером или брал в тренерскую команду. По этому можно как-то оценивать, но про это ничего нет. Ни о чем.
36 лет? То есть когда этого темщика назначали (!) в Аризону, ему было 26 лет, ахах. Торонто, бывайте ихтиандры
