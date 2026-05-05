Журналист Симмонс о Чайке: «От экспертов прозвучали такие слова, как «мошенник» и «обманщик». Глава «Торонто» ответил: «Уверен в правильности назначения»

Стив Симмонс усомнился в правильности назначения Джона Чайки в «Торонто».

Журналист Toronto Sun Стив Симмонс сделал острое замечание на тему назначения Джона Чайки на пост генерального менеджера «Торонто ».

«Мэйпл Лифс» провели пресс-конференцию, на которой 36-летний Чайка был представлен в новой должности.

На пресс-конференции также присутствовал Кит Пелли, являющийся президентом и генеральным директором Maple Leaf Sports & Entertainment – компании, которая управляет клубом.

«Вы сказали о тщательной проверке, которую провели перед наймом Чайки. За последние 3-4 дня я связался с 20 экспертами в НХЛ , многие из которых нам всем известны. Из 20 человек только один поддержал его назначение. Остальные 19, честно говоря, посчитали это обманом. Прозвучали такие слова, как «мошенник», «обманщик», «торговец». Как вы могли прийти к иному выводу?» – спросил Стив Симмонс.

«Мы провели тщательную проверку, и я уверен в правильности этого решения», – ответил Пелли.

С 2016 по 2020 годы Чайка был генменеджером «Аризоны». Вскоре после его ухода из клуба НХЛ лишила «Койотис» двух выборов на драфте за незаконное тестирование игроков до официального драфт-комбайна в сезоне-2019/20. Управленец тогда получил годичную дисквалификацию от лиги.