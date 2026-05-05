Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался после поражения от «Каролины» (2:3 ОТ) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
«Нас уже хоронили прежде, но мы выбрались из могилы. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Вот почему я ими горжусь», – сказал Рик Токкет.
Нам нужно лишь верно разыграть голевой момент. Было три ситуации, где надо было просто перебросили шайбу через их клюшку, и мы бы забили. Думаю, у нас были моменты, но пару раз мы упустили возможность забить. Но это вопрос уверенности и тому подобного. Мы с этим разберемся», – добавил главный тренер команды.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
