Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»

Рик Токкет высказался о втором поражении в серии с «Каролиной».

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался после поражения от «Каролины» (2:3 ОТ) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Флайерс уступают в серии со счетом 0-2.

«Нас уже хоронили прежде, но мы выбрались из могилы. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Вот почему я ими горжусь», – сказал Рик Токкет.

Нам нужно лишь верно разыграть голевой момент. Было три ситуации, где надо было просто перебросили шайбу через их клюшку, и мы бы забили. Думаю, у нас были моменты, но пару раз мы упустили возможность забить. Но это вопрос уверенности и тому подобного. Мы с этим разберемся», – добавил главный тренер команды.

