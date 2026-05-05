Дмитрий Рябыкин: «Прессе удалось съесть «Металлург». Игра команды практически не обсуждалась, все внимание уделялось не игрокам, а абсолютно нехоккейным моментам»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о поражении «Металлурга» от «Ак Барса» (1-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

– Вот тут без сюрпризов и без большой борьбы. Как и говорил, «Ак Барс» лучше готов к плей-офф, тогда как «Металлург» толком и не собрался на серию.

– Почему?

– У «Металлурга» было слишком много отвлекающих факторов.

Игра команды практически не обсуждалась, все внимание уделялось не игрокам, а абсолютно нехоккейным моментам. В общем-то прессе удалось «Металлург» съесть.

А «Ак Барс», не имея такого глубокого состава, как «Металлург», был предельно сконцентрирован и прибавлял от игры к игре. Вообще и Минск, и Магнитогорск «Ак Барс» словно бы не заметил.

Как ни странно, самая тяжелая серия у него была в первом раунде – с «Трактором», который по игре Казани не уступил, а в каких-то моментах даже доминировал.

«Ак Барс» прошел Челябинск на тоненького – а потом раскатился.

– Кто у «Ак Барса» герой?

– В прессе мало говорят о главном тренере Казани Анваре Гатиятулине. Да он и сам не любит внимания к своей персоне, всегда держится в тени, но это идет на пользу его команде.

В финале будет интересно посмотреть на «Ак Барс». Особенно на фоне выжатого соперника, кто бы им ни стал – Омск или Ярославль, – сказал Дмитрий Рябыкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
По факту никакой глубины состава у Магнитки и не было ,Один Силантьев выбыл - менять некем,Травмировался Хабаров - вышел Жуков у которого ноги тряслись.

И какая это глубина
Дмитрий ну хватит не позорьтесь. Ну нет глубины состава у Металлурга. Вы же тренером работали .У Металлурга не кем кого-то заменить ,от слова совсем. Пацанами что-ли? И виноваты в этом сами ТШ и Бирюков. Отказавшись вообще кого-то подписывать .По дружбе Кузнецова подписали потренироваться, парень набрал форму и пошёл дальше .Всем видно ,ждали конца плейофф, глаза не горели .Потому что выжатые все как лимон за сезон. Силантьев то травму получил на фоне усталости .Не правильно вели команду к плейофф, вот и весь ответ. Ошибка Разина и ТШ.
Что за "аналитик "какую то ерунду "чешет "на уши болельщикам, которые лучше его знают обстановку по составам ,как в Металлурге так и в Ак Барсе !
Нет там никакой глубины. Играют пятисортные защитники, вратари пацаны, вместо Силантьева играют юноши Федоров и Козлов, нет ни 1жесткого габаритного игрока.
Действительно, он то откуда увидел и понял всю глубину наших глубин (состава то есть)? Со Стальными лисами что ли? У Ак Барса сбалансированный мастеровитый состав, во всех линиях сильнее и опытнее чем у нас. Это по осени у них шалтай-болтай был, а зимой всё, они переформировались, пока наши руководители что-то там чесали.
Никого пресса не ела, а Металлург вдруг решила. На самом деле Металлург оказался не готов к походу за КГ. Ни по глубине состава, ни по разнообразию игру. И съел его Ак Барс, а не пресса. Просто Разин не очень умеет проигрывать и начал бычить на прессу, за что и получил ответку. Но это уже следствие, а вовсе не причина.
Не надо переворачивать всё на прессу, Разина за язык никто не тянул! Есть такая поговорка: «кто много говорит, тот много ошибается»!
