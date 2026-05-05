Форвард «Салавата» Ремпал: «В России традиционный образ жизни, люди дорожат семьями – это приятно видеть. Получаю удовольствие от жизни здесь, нравится местная культура»
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился мыслями от нахождения в России.
Канадец провел второй сезон в составе уфимского клуба.
– Я разговаривал с Броссо, и он описал «Салават» как одну большую семью и сказал, что чувствует себя в Уфе как дома. А что ты думаешь о команде и городе?
– Мне здесь очень нравится. Это особенное место для меня. Мне очень нравятся мои одноклубники, тренеры, город.
Ко мне все относятся очень хорошо. Я получаю удовольствие, ежедневно выходя на лед, работая. Особенное место для меня.
– Как тебе жизнь в России?
– Здесь здорово. Мне нравится местная культура. В Россия очень традиционный образ жизни, люди на самом деле дорожат своими семьями. Это очень приятно видеть.
Я получаю удовольствие от жизни в России. Мне здесь хорошо, – сказал Шелдон Ремпал.
людям капают на мозг "брак, семья, традиционные ценности" , ну вот надо, раз надо значит женимся, а спустя год-два оказывается, что и не надо было и человек не тот, и вообще вы разные, и пора разводиться. Это же надо подумать прежде чем заключать брак, а думать это.... думать надо
чем больше будут засирать мозг рассказами о "традиционных ценностях" и необходимости брака тем больше в статистике будет разводов. Сами же себе в ногу стреляют.
даже иностранных спортсменов просят подыграть и сказать пару приготовленных фраз в интервью дабы показать всем ну какие же мы традиционные
Или то, что гарант прописал в Конституции: жена и муж... И все должны кричать «слава богу» и ценить в шесть раз сильнее все это?Что ценить тут? Что, горбатую гору не покажут и все, кто посматрел, не побегут в огромную мужскую кучу совоку....ться?Типа ой, слава богу, людей защитили, иначе бы они все просто стали очень нетрадиционными и побросали бы всех женщин...ведь это так работает,услышал увидил и усе повернулся на 180 градусов.
Жалко, что из всего большого интервью на вопрос о жизни в России обошлось лишь обтекаемым ответом на пару коротких предложений.