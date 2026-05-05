  • Форвард «Салавата» Ремпал: «В России традиционный образ жизни, люди дорожат семьями – это приятно видеть. Получаю удовольствие от жизни здесь, нравится местная культура»
Форвард «Салавата» Ремпал: «В России традиционный образ жизни, люди дорожат семьями – это приятно видеть. Получаю удовольствие от жизни здесь, нравится местная культура»

Шелдон Ремпал: получаю удовольствие от жизни в России, мне здесь хорошо.

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился мыслями от нахождения в России.

Канадец провел второй сезон в составе уфимского клуба.

– Я разговаривал с Броссо, и он описал «Салават» как одну большую семью и сказал, что чувствует себя в Уфе как дома. А что ты думаешь о команде и городе?

– Мне здесь очень нравится. Это особенное место для меня. Мне очень нравятся мои одноклубники, тренеры, город.

Ко мне все относятся очень хорошо. Я получаю удовольствие, ежедневно выходя на лед, работая. Особенное место для меня.

– Как тебе жизнь в России?

– Здесь здорово. Мне нравится местная культура. В Россия очень традиционный образ жизни, люди на самом деле дорожат своими семьями. Это очень приятно видеть.

Я получаю удовольствие от жизни в России. Мне здесь хорошо, – сказал Шелдон Ремпал.

Ну да, так дорожат, что процент разводов бьёт рекорды, а молодежь даже и обзоводиться семьёй не собирается)
Ответ Серёга87
Ну да, так дорожат, что процент разводов бьёт рекорды, а молодежь даже и обзоводиться семьёй не собирается)
одно вытекает со второго
людям капают на мозг "брак, семья, традиционные ценности" , ну вот надо, раз надо значит женимся, а спустя год-два оказывается, что и не надо было и человек не тот, и вообще вы разные, и пора разводиться. Это же надо подумать прежде чем заключать брак, а думать это.... думать надо
чем больше будут засирать мозг рассказами о "традиционных ценностях" и необходимости брака тем больше в статистике будет разводов. Сами же себе в ногу стреляют.
даже иностранных спортсменов просят подыграть и сказать пару приготовленных фраз в интервью дабы показать всем ну какие же мы традиционные
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Тебя просят подыграть??Одни инсайдеры кругом!
Это практически все иностранцы отмечают. А у нас многие не ценят то, что имеют
Ответ al_medus77
А что надо ценить? Что на Вяских 32 раза всех псов спустили? Типа, а если их еще камнями начнут забивать прям на улице, обычные люди должны еще более благодарными стать?
Или то, что гарант прописал в Конституции: жена и муж... И все должны кричать «слава богу» и ценить в шесть раз сильнее все это?Что ценить тут? Что, горбатую гору не покажут и все, кто посматрел, не побегут в огромную мужскую кучу совоку....ться?Типа ой, слава богу, людей защитили, иначе бы они все просто стали очень нетрадиционными и побросали бы всех женщин...ведь это так работает,услышал увидил и усе повернулся на 180 градусов.
Ответ al_medus77
Иностранцы не живут жизнью обычного россиянина. По сути, они туристы в стране. Поэтому, их мнение не очень интересно. Конечно, нам как папуасам лестны слова представителя цивилизованного мира, но за ними только поверхностное знание и желание сказать что то приятное. Не более.
Как правильно в Россия или в России?
Ответ Самолётные ноги Йозе Марины
На это никто уже не обращает внимания. Грамотность и культура речи оказались ниже плинтуса. Цифры заменили буквы, QR-коды - слова. Цифровизация убивает язык.
Ответ Самолётные ноги Йозе Марины
она есть плоха говорить по-русски
Смогут ли подписать Ремпала еще хотя бы на сезон?
Ответ Рака
Если насыпят достаточно, то смогут.
Как хорошо ему заплатили за пропаганду !
Ответ Серёжа Тихонов_1117160031
Вы считаете что за пропаганду нормальных отношений нужно платить? Сейчас в интернете столько дерьма ( бесплатно) , этим и подкупают современную молодежь. Там пропаганда ещё похлеще, и только наивный думает обратное.
Жалко, что автор интервью даже не удосужился спросить откуда такой вывод сделал игрок, проживший всего 2 года в стране, находящийся 2/3 года в разъездах, а в остальное время в отпуске за пределами России.

Жалко, что из всего большого интервью на вопрос о жизни в России обошлось лишь обтекаемым ответом на пару коротких предложений.
Хоть бы остался в Уфе
