Фетисов о том, что Овечкин не получит «Билл Мастертон Трофи»: «Александру уже не надо бороться за такого рода призы. Самый большой приз – следующие 11 голов в НХЛ»

Фетисов о «Билл Мастертон Трофи»: Овечкину не надо бороться за такие призы.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, что капитан «Вашингтона » Александр Овечкин не попал в число финалистов , претендующих на получение «Билл Мастертон Трофи».

Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

«Александру уже не надо бороться за такого рода призы. Он все всем доказал, популяризирует хоккей во всем мире.

То, что его имя на слуху, – это 100%. Самый большой приз будет – это следующие 11 голов в НХЛ», – сказал Вячеслав Фетисов .

Овечкин забил 1005 голов в НХЛ с учетом плей-офф и уступает только Уэйну Гретцки (1016).