Фетисов о том, что Овечкин не получит «Билл Мастертон Трофи»: «Александру уже не надо бороться за такого рода призы. Самый большой приз – следующие 11 голов в НХЛ»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в число финалистов, претендующих на получение «Билл Мастертон Трофи».
Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.
«Александру уже не надо бороться за такого рода призы. Он все всем доказал, популяризирует хоккей во всем мире.
То, что его имя на слуху, – это 100%. Самый большой приз будет – это следующие 11 голов в НХЛ», – сказал Вячеслав Фетисов.
Овечкин забил 1005 голов в НХЛ с учетом плей-офф и уступает только Уэйну Гретцки (1016).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
