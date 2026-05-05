Каменский о Кубке Гагарина: «В плей-офф то судейство, которое нужно. Нельзя пропускать явной грубости, но нужно давать бороться. Судьи дают играть»

Валерий Каменский высказался о судействе в Кубке Гагарина.

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский ответил на вопрос касательно судейства в играх Кубка Гагарина.

«В любом случае будут говорить о судействе.

В плей-офф именно то судейство, которое нужно, а результат должен определяться на площадке. Нельзя пропускать явной грубости, но нужно давать бороться. Видно, что судьи дают играть.

Это плей-офф, когда идут решающие матчи, то игра должна быть «пять на пять», – сказал Валерий Каменский .

Волков ударил локтем в голову Паника и избежал удаления в овертайме 6-го матча серии «Авангарда» и «Локомотива»