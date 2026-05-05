  • Каменский о Кубке Гагарина: «В плей-офф то судейство, которое нужно. Нельзя пропускать явной грубости, но нужно давать бороться. Судьи дают играть»
7

Валерий Каменский высказался о судействе в Кубке Гагарина.

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский ответил на вопрос касательно судейства в играх Кубка Гагарина.

«В любом случае будут говорить о судействе.

В плей-офф именно то судейство, которое нужно, а результат должен определяться на площадке. Нельзя пропускать явной грубости, но нужно давать бороться. Видно, что судьи дают играть.

Это плей-офф, когда идут решающие матчи, то игра должна быть «пять на пять», – сказал Валерий Каменский.

Волков ударил локтем в голову Паника и избежал удаления в овертайме 6-го матча серии «Авангарда» и «Локомотива»

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
7 комментариев
Каменский, есть правила утверждённые как играть в хоккей и судьи должны работать согласно им- без разницы регулярка это или уже игры плей-офф и ненужно судьям придумывать отсебятины ,так как игроки понятия не имеют, какое решение могут принять судьи в том или другом эпизоде ,что вбредёт в их головы по ходу матчей ,а потом сошлются за свои ошибки ,что мол Это плей-офф - забыть им нужно ,что это плей-офф !
Ответ Огюст
Ура, глас разума!!! Два чая тебе!
тогда и судьи не нужны , пусть играют 5 на 5....
Это он вчерашний судейский произвол оправдывает. Руководятел.
Он же, вроде бы, не только вице-президент КХЛ по развитию, но и председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.
Того самого СДК, который оштрафовал Паника за удар коньками Якупова, признав тем самым факт нарушения, но дисквалифицировать Паника не стал.
Очередное дно пробито...
С локтя в лицо, ага
