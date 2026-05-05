Каменский о Кубке Гагарина: «В плей-офф то судейство, которое нужно. Нельзя пропускать явной грубости, но нужно давать бороться. Судьи дают играть»
Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский ответил на вопрос касательно судейства в играх Кубка Гагарина.
«В любом случае будут говорить о судействе.
В плей-офф именно то судейство, которое нужно, а результат должен определяться на площадке. Нельзя пропускать явной грубости, но нужно давать бороться. Видно, что судьи дают играть.
Это плей-офф, когда идут решающие матчи, то игра должна быть «пять на пять», – сказал Валерий Каменский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
7 комментариев
Того самого СДК, который оштрафовал Паника за удар коньками Якупова, признав тем самым факт нарушения, но дисквалифицировать Паника не стал.
Очередное дно пробито...