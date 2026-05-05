Торторелла о том, что судьи не зафиксировали проброс перед победным голом «Вегаса» в 1-м матче серии с «Анахаймом»: «Я этого не видел, мне закрыли обзор. Не знаю, что сказать»

Джон Торторелла о пробросе перед победным голом «Вегаса»: я этого не видел.

Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла высказался об эпизоде с победным голом команды в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:1, 1-0) был забит после пропущенного судьями нарушения правил.

На 56-й минуте Иван Барбашев забросил победную шайбу. Перед этим он же и начал атаку, вбросив шайбу в зону соперника, и она пересекла линию ворот.

Форвард «Голден Найтс» Джек Айкел и защитник «Дакс» Джексон Лакомб были рядом у точки вбрасывания, и судьи не стали фиксировать проброс.

Тренер «Анахайма» Джоэл Кенневилл бурно выразил свое несогласие с этим решением.

«Я этого не видел. Мне закрыли обзор. Так что я не видел этот момент, поэтому не знаю, что можно сказать», – сказал Торторелла.

Русские игроки придумали победный гол «Вегаса»! Но точно ли все по правилам?