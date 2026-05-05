Кенневилл о победном голе «Вегаса» в 1-м матче серии: «Там был явный проброс. Не согласен с судьями, решение меня очень разозлило. Я не получил никаких объяснений»
Главный тренер «Анахайма» Джоэл Кенневилл считает, что победный гол «Вегаса» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:3, 0-1) был забит после пропущенного судьями нарушения правил.
На 56-й минуте Иван Барбашев забросил победную шайбу. Перед этим он же и начал атаку, вбросив шайбу в зону соперника, и она пересекла линию ворот.
Форвард «Голден Найтс» Джек Айкел и защитник «Дакс» Джексон Лакомб были рядом у точки вбрасывания, и судьи не стали фиксировать проброс.
Во время игры Кенневилл бурно выразил свое несогласие с этим решением. Его точка зрения не изменилась и на пресс-конференции.
«Я не согласен с решением судей. Там был явный проброс. Их игрок остановился, но игра продолжилась, что меня очень разозлило.
Никаких объяснений от судей я не получил. В тот момент меня просто расстроило это решение. Мне кажется, что это был решающий момент.
Ведь чуть ранее мы забили и сравняли счет. Там все было очевидно, как мне кажется», – сказал Кенневилл.
1) да, неоднозначно, но борьба за проброс - это не забег строго до бортика, а в какой-то момент Айкел был впереди - в районе точки вбрасывания, круга вбрасывания и т.д.
2) играть надо до свистка ибо нефик (ну это лирика).
не надо мне ставить минусы, просто пересказываю как предмет для размышлений. повторяю - ютьюб блогер в этой паре болеет за уток, просто пытался найти логику у матрасов.