  • Кенневилл о победном голе «Вегаса» в 1-м матче серии: «Там был явный проброс. Не согласен с судьями, решение меня очень разозлило. Я не получил никаких объяснений»
Главный тренер «Анахайма» Джоэл Кенневилл считает, что победный гол «Вегаса» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:3, 0-1) был забит после пропущенного судьями нарушения правил. 

На 56-й минуте Иван Барбашев забросил победную шайбу. Перед этим он же и начал атаку, вбросив шайбу в зону соперника, и она пересекла линию ворот.

Форвард «Голден Найтс» Джек Айкел и защитник «Дакс» Джексон Лакомб были рядом у точки вбрасывания, и судьи не стали фиксировать проброс.

Во время игры Кенневилл бурно выразил свое несогласие с этим решением. Его точка зрения не изменилась и на пресс-конференции. 

«Я не согласен с решением судей. Там был явный проброс. Их игрок остановился, но игра продолжилась, что меня очень разозлило.

Никаких объяснений от судей я не получил. В тот момент меня просто расстроило это решение. Мне кажется, что это был решающий момент.

Ведь чуть ранее мы забили и сравняли счет. Там все было очевидно, как мне кажется», – сказал Кенневилл. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Reuters
на англоязычных ютюбах говорят (причем, кто болел за уток), что
1) да, неоднозначно, но борьба за проброс - это не забег строго до бортика, а в какой-то момент Айкел был впереди - в районе точки вбрасывания, круга вбрасывания и т.д.
2) играть надо до свистка ибо нефик (ну это лирика).

не надо мне ставить минусы, просто пересказываю как предмет для размышлений. повторяю - ютьюб блогер в этой паре болеет за уток, просто пытался найти логику у матрасов.
В НХЛ, вроде бы, проброс не фиксируется если игрок имеет возможность догнать шайбу до пересечения лицевой но не делает этого намеренно? Выглядело так, что Лакомб специально затормозил чтобы соперника заблокировать, вместо того чтобы по шайбе сыграть клюшкой
Ну, на тоненького. Не свистнули - играй.
Даже если и был проброс, то Лакомб был первым на шайбе. Q бы лучше к нему вопросы адресовал - так сыграть отвратительно в эпизоде
