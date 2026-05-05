Марнер о 3:1 с «Анахаймом»: «Не думаю, что кто-то в «Вегасе» доволен этой победой. Мы вообще не показали свою игру»
Форвард «Вегаса» Митч Марнер высказался о победе над «Анахаймом» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:1, 1-0).
29-летний канадец поразил пустые ворота в концовке, набрав 2 (1+1) очка. У него 9 (3+6) баллов в 7 играх в текущем плей-офф.
«Не думаю, что кто-то в нашей раздевалке доволен этой победой. Мы знаем, что можем играть намного лучше. Мы вообще не показали свою игру.
У них было несколько хороших моментов, а Картер Харт сделал несколько потрясающих сэйвов», – сказал Марнер.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
важен результат...
Если это 1-2 игры, то да... но в серии из 4 побед важна игра
