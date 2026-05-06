  • Драфт-лотерея НХЛ. «Торонто» будет выбирать 1-м, «Сан-Хосе» – 2-м, «Ванкувер» – 3-м, «Рейнджерс» – 5-ми, «Вашингтон» – 16-м
«Торонто» и «Сан-Хосе» стали победителями драфт-лотереи НХЛ. 

Драфт-лотерея НХЛ прошла 5 мая (начало по московскому времени – 02:00 6 мая). Второй год подряд ее показывали в режиме реального времени. 

В жеребьевке принимали участие 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли, либо получили драфт-пики от таких команд.

Лотерея из двух раундов определила порядок выбора первых 16 пиков в первом раунде драфта НХЛ 2026 года. Начальные позиции определялись по итогам регулярного чемпионата.

Клубы-победители могли подняться максимум на 10 позиций, поэтому на первый выбор претендовали 11 команд.

Лучшие шансы на общий 1-й выбор были у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%).

По итогам розыгрыша «Торонто» получил первый выбор, «Сан-Хосе» – второй. 

Итоги драфт-лотереи НХЛ-2026 (в скобках – шансы на общий первый выбор)

1. «Торонто» (8,5%) +4 позиции по сравнению с изначальной

2. «Сан-Хосе» (5,0%) +7 позиций

3. «Ванкувер» (25,5%) -2 позиции

4. «Чикаго» (13,5%) -2 позиции

5. «Рейнджерс» (11,5%) -2 позиции

6. «Калгари» (9,5%) -2 позиции

7. «Сиэтл» (7.5%) -1 позиция

8. «Виннипег» (6,5%) -1 позиция

9. «Флорида» (6,0%) -1 позиция

10. «Нэшвилл» (3,5%) сохранил позицию

11. «Сент-Луис» (3,0%) сохранил позицию

12. «Нью-Джерси» (2,5%) сохранили позицию

13. «Айлендерс» (2,0%) сохранили позицию

14. «Коламбус» (1,5%) сохранил позицию

15. «Сент-Луис» (от «Детройта», 0,5%) сохранил позицию

16. «Вашингтон» (0,5%) сохранил позицию

Драфт НХЛ-2026 состоится 26 и 27 июня в Баффало. 

Среди главных фаворитов называются форварды Ивар Стенберг (Швеция) и Гэвин Маккенна (Канада).

В прошлом году общий первый выбор выиграли «Айлендерс», имевшие 3,5% шансов. Клуб в итоге выбрал защитника Мэттью Шефера.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт НХЛ
Можно без шведов в этот раз, пжалста, Ванкувер? А то, для нового уже предвкушаю смачные прозвища типа "Ивар Бескостный", "Ивар Мягкотелый", "Ивар Бесхребетный", "Третья сестра" и т. п.
Алвина нет на посту ГМ, поэтому есть надежда, что в этот раз не шведа возьмём 😅
...а шведку :)
Есть предчувствие, что получит Торонто.
Не обмануло, бро.
Мы конечно же все верим в честность этого казино.
Ну Чикагским же везло не раз, почему тут не могло повезти?
вы это кто?
На википедии в его странице уже написано Gavin McKenna (born December 20, 2007) is a Canadian college ice hockey player who is a forward for the Toronto Maple Leafs of the National Hockey League. ))))
Че Торонто первый пик выиграли?
Да
Для акул конечно жирный подгон. Уже за ПО боролись в этом сезоне. А теперь и второй пик. Надо защитника брать.
Ну там Дикинсон уже есть. Но ещё 1 не помешает.
Тоже кажется, что Акулам не нужно перегружать атаку, а лучше приглядеться к Верхуфу, например
1-2 номер драфта практически равнозначны, любой из топ-2 получить - хорошо
Мэттьюз может уходить))
Можем его в Девилз забрать
А на зарплату 14 миллионов есть?
Акулы читаки, жаль Кувер и Калгари
Надо больше помощи новому некствану,все логично
Это уже не акуленок какой-то, тут уже собирается Мегаладон из проспектов
Поздравим мажоров с новым Какко
а мажоры это кто?
NY Rangers
Сан Хосе будут очень долго в топах особенно после этого драфта , невероятная удача (ну или запланированная помощь), в любом случае мне как болельщику Акул это очень импонирует
Может вам латыша взять, защитник который , вроде хорош был на ОИ..Ну или Верхоффа?
Рид всё же под вторым, если не Стенберг
