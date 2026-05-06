Драфт-лотерея НХЛ. «Торонто» будет выбирать 1-м, «Сан-Хосе» – 2-м, «Ванкувер» – 3-м, «Рейнджерс» – 5-ми, «Вашингтон» – 16-м
«Торонто» и «Сан-Хосе» стали победителями драфт-лотереи НХЛ.
Драфт-лотерея НХЛ прошла 5 мая (начало по московскому времени – 02:00 6 мая). Второй год подряд ее показывали в режиме реального времени.
В жеребьевке принимали участие 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли, либо получили драфт-пики от таких команд.
Лотерея из двух раундов определила порядок выбора первых 16 пиков в первом раунде драфта НХЛ 2026 года. Начальные позиции определялись по итогам регулярного чемпионата.
Клубы-победители могли подняться максимум на 10 позиций, поэтому на первый выбор претендовали 11 команд.
Лучшие шансы на общий 1-й выбор были у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%).
По итогам розыгрыша «Торонто» получил первый выбор, «Сан-Хосе» – второй.
Итоги драфт-лотереи НХЛ-2026 (в скобках – шансы на общий первый выбор)
1. «Торонто» (8,5%) +4 позиции по сравнению с изначальной
2. «Сан-Хосе» (5,0%) +7 позиций
3. «Ванкувер» (25,5%) -2 позиции
4. «Чикаго» (13,5%) -2 позиции
5. «Рейнджерс» (11,5%) -2 позиции
6. «Калгари» (9,5%) -2 позиции
7. «Сиэтл» (7.5%) -1 позиция
8. «Виннипег» (6,5%) -1 позиция
9. «Флорида» (6,0%) -1 позиция
10. «Нэшвилл» (3,5%) сохранил позицию
11. «Сент-Луис» (3,0%) сохранил позицию
12. «Нью-Джерси» (2,5%) сохранили позицию
13. «Айлендерс» (2,0%) сохранили позицию
14. «Коламбус» (1,5%) сохранил позицию
15. «Сент-Луис» (от «Детройта», 0,5%) сохранил позицию
16. «Вашингтон» (0,5%) сохранил позицию
Драфт НХЛ-2026 состоится 26 и 27 июня в Баффало.
Среди главных фаворитов называются форварды Ивар Стенберг (Швеция) и Гэвин Маккенна (Канада).
В прошлом году общий первый выбор выиграли «Айлендерс», имевшие 3,5% шансов. Клуб в итоге выбрал защитника Мэттью Шефера.