«Каролина» – 5-я команда за последние 17 лет, начавшая плей-офф НХЛ с 6 побед подряд. Из четырех предыдущих ни одна не выиграла Кубок Стэнли

«Каролина» – 5-я команда за последние 17 лет, начавшая плей-офф НХЛ с 6 побед.

«Каролина » обыграла «Филадельфию» (3:2 ОТ) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-0).

Таким образом, «Харрикейнс» продолжают идти без поражений в текущем плей-офф. В первом раунде команда под руководством Рода Бринд’Амора выбила «Оттаву» (4-0).

«Каролина» стала пятой командой за последние 17 лет, начавшей плей-офф с 6 или более побед подряд.

В списке также «Рейнджерс » (2024, 7 побед), «Колорадо » (2021, 6), «Вегас» (2020, 6) и «Анахайм» (2015, 6). Ни одна из этих команд не выиграла Кубок Стэнли в том сезоне, когда была серия.

Отметим, что в текущем сезоне в список еще раз могут войти «Эвеланш» (5 побед подряд).