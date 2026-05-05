«Каролина» – 5-я команда за последние 17 лет, начавшая плей-офф НХЛ с 6 побед подряд. Из четырех предыдущих ни одна не выиграла Кубок Стэнли
«Каролина» обыграла «Филадельфию» (3:2 ОТ) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-0).
Таким образом, «Харрикейнс» продолжают идти без поражений в текущем плей-офф. В первом раунде команда под руководством Рода Бринд’Амора выбила «Оттаву» (4-0).
В списке также «Рейнджерс» (2024, 7 побед), «Колорадо» (2021, 6), «Вегас» (2020, 6) и «Анахайм» (2015, 6). Ни одна из этих команд не выиграла Кубок Стэнли в том сезоне, когда была серия.
Отметим, что в текущем сезоне в список еще раз могут войти «Эвеланш» (5 побед подряд).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
