  • Сундин встретится с Мэттьюсом в ближайшее время: «Он прекрасный лидер и суперзвезда. Надеемся, что Остон будет полон решимости вести «Торонто» за собой и на следующем этапе»
Матс Сундин встретится с Остоном Мэттьюсом в ближайшее время.

Старший советник «Торонто» по хоккейным операциям Матс Сундин сказал, что намерен в ближайшее время встретиться с капитаном команды Остоном Мэттьюсом

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний американец набрал 53 (27+26) очка за 60 игр. Он завершил сезон досрочно из-за травмы колена. Контракт игрока с кэпхитом 13,25 миллиона долларов действует до завершения сезона-2027/28.

В сезоне-2025/26 «Торонто» не вышел в плей-офф впервые за все время выступлений Мэттьюса за команду (с 2016 года). 

«Он прекрасный лидер и суперзвезда. Он был капитаном сборной США, выигравшей золото на Олимпиаде в Милане. Я считаю, что клуб и болельщики очень рады, что у нас есть игрок такого калибра. 

Надеемся, что он будет полон решимости вести команду за собой и на следующем этапе», – сказал бывший капитан «Лифс» на своей первой пресс-конференции в новой должности советника. 

Мэттьюс о возможном обмене из «Торонто»: «Не обращаю внимания на разговоры. Не могу предсказать будущее, но я сосредоточен на команде»

если завтра торонто победит в драфт лотерее, надо забирать маккену, и менять мэттьюса, и тогда есть шансы на перезагрузку.
