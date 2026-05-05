Рябыкин про 2 гола «Локомотива» на 60-й минуте: «Чудо на льду! Буше не почувствовал угрозу, это передалось команде. «Авангард» не окрысился, пошел академизм, пробросы»

Дмитрий Рябыкин про 2 гола «Локомотива» на 60-й минуте: чудо на льду!.

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о поражении команды от «Локомотива » (2:3 2ОТ) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина (3-3).

Омский клуб вел со счетом 2:0, но пропустил два гола на 60-й минуте, а затем и на 97-й в овертайме.

– «Локомотив» спас игру со счета 0:2 за 33 секунды до окончания третьего периода. Что это было?

– Чудо на льду! Надо отдать должное игрокам ярославской команды во главе с Радуловым и Шалуновым, которые под копирку организовали эти два гола. Они подарили болельщикам и Лиге фантастическую концовку!

Честно говоря, не могу припомнить таких спасений. Ведь «Локомотив» был под угрозой поражения даже не в матче, а в серии. Боб Хартли вновь доказал свой уровень, не случайно он выигрывал трофеи во всех лигах, где работал, включая НХЛ.

– На его фоне главный тренер «Авангарда» Ги Буше потерялся?

– Концовка складывалась для Омска вроде бы не очень тяжело. 2:0 – и команда в общем-то контролировала ход игры.

Но классный тренер всегда чувствует легкую самоуспокоенность – и убирает ее. Этого у Буше не получилось, было видно, что даже он на последних минутах выглядел расслабленным – и не почувствовал угрозу. Это передалось команде – она не смогла окрыситься, пошел академизм, пробросы. А потом первый гол Ярославля – и началась паника…

– Надо было брать тренерский таймаут?

– После первой шайбы Ярославля оставалось играть 32 секунды. Надо было вчистую не проиграть вбрасывание – и избежать пробросов.

Вот этого как раз не получилось. Проброс, потом такой опытный игрок, как Маклауд, не смог вывести шайбу из зоны, хотя партнеры ему поверили и попытались выйти в среднюю зону. Отрез – и Радулов с Шалуновым вновь разыграли свои шахматы.

Впрочем, легко рассуждать со стороны. Штаб Буше был в стрессе, игроки «Авангарда » тоже – отсюда и ярославское чудо, – сказал Рябыкин.

