Рябыкин про 2 гола «Локомотива» на 60-й минуте: «Чудо на льду! Буше не почувствовал угрозу, это передалось команде. «Авангард» не окрысился, пошел академизм, пробросы»

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о поражении команды от «Локомотива» (2:3 2ОТ) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина (3-3).

Омский клуб вел со счетом 2:0, но пропустил два гола на 60-й минуте, а затем и на 97-й в овертайме.

– «Локомотив» спас игру со счета 0:2 за 33 секунды до окончания третьего периода. Что это было?

–  Чудо на льду! Надо отдать должное игрокам ярославской команды во главе с Радуловым и Шалуновым, которые под копирку организовали эти два гола. Они подарили болельщикам и Лиге фантастическую концовку!

Честно говоря, не могу припомнить таких спасений. Ведь «Локомотив» был под угрозой поражения даже не в матче, а в серии. Боб Хартли вновь доказал свой уровень, не случайно он выигрывал трофеи во всех лигах, где работал, включая НХЛ.

– На его фоне главный тренер «Авангарда» Ги Буше потерялся?

– Концовка складывалась для Омска вроде бы не очень тяжело. 2:0 – и команда в общем-то контролировала ход игры.

Но классный тренер всегда чувствует легкую самоуспокоенность – и убирает ее. Этого у Буше не получилось, было видно, что даже он на последних минутах выглядел расслабленным – и не почувствовал угрозу. Это передалось команде – она не смогла окрыситься, пошел академизм, пробросы. А потом первый гол Ярославля – и началась паника… 

– Надо было брать тренерский таймаут?

– После первой шайбы Ярославля оставалось играть 32 секунды. Надо было вчистую не проиграть вбрасывание – и избежать пробросов.

Вот этого как раз не получилось. Проброс, потом такой опытный игрок, как Маклауд, не смог вывести шайбу из зоны, хотя партнеры ему поверили и попытались выйти в среднюю зону. Отрез – и Радулов с Шалуновым вновь разыграли свои шахматы.

Впрочем, легко рассуждать со стороны. Штаб Буше был в стрессе, игроки «Авангарда» тоже – отсюда и ярославское чудо, – сказал Рябыкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Что и говорить - камбэк получился на славу! Вернуться в игру на последней минуте третьего периода и победить в овертайме дорогого стоит!
Локомотив, красавцы, интересная серия получается. Что касается Авангарда, ничего критичного не произошло, да упустили игру, но таков хоккей, тем более соперник серьезный. Нужно забыть про эту игру и на 7 матч выйти с другим настроем. Надеюсь, болельщики кто поливает игроков и тренеров дерьмом, больше никогда не будет на матчах и ветках Авангарда.
Согласен, вот уже некий "Alexandr55" замолчал. За ним и другие утихли)
Ты дурак что ли всё проиграли всё кончено!!! Они упустили своё счастье
за Маклауда обидно, пахарь, но в решающий момент не смог выбросить шайбу еще и в овертайме через него шайба ушла в ворота, не фарт
