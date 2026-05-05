«Айсбэрен» стал чемпионом Германии в 5-й раз за 6 лет, начав плей-офф с 6-м посевом. Британец Кирк забил решающий гол в финале с «Мангеймом»

«Айсбэрен» стал чемпионом Германии в 5-й раз за 6 лет, обыграв в финале «Мангейм ».

Берлинцы, на этот раз начавшие плей-офф с шестым посевом, выиграли серию со счетом 4-1 (4:1 в пятом матче). До этого они выбили «Штраубинг» (4-2) и «Кельн» (4-2).

Национальный титул стал для «Айсбэрена» третьим подряд, пятым за последние 6 сезонов и 12-м за всю историю. С 2019 года команду возглавляет канадский тренер Серж Обен.

Автором победной шайбы в пятом матче финальной серии стал британский форвард Лиам Кирк . Он стал вторым бомбардиром плей-офф с 16 (9+7) очками в 17 играх и разделил звание лучшего снайпера с одноклубником – канадцем Таем Роннингом.

Бывший проспект «Рейнджерс» набрал 20 (9+11) очков в 17 играх.

Приз MVP получил вратарь «Айсбэрена » Йонас Штеттмер. В 15 играх плей-офф он отразил 92,3% бросков при коэффициенте надежности 2,34.