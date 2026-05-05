Барбашев набрал очки в 7 подряд матчах плей-офф НХЛ – 2-й результат в истории «Вегаса». Рекорд у Маршессо (10 игр)
Иван Барбашев набрал очки в 7 подряд матчах плей-офф НХЛ.
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал автором победной шайбы в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:1, 1-0).
30-летний Барбашев набрал очки во всех 7 матчах в текущем плей-офф – у него 3 шайбы и 4 ассиста при полезности «минус 1».
Результативная серия из 7 матчей в плей-офф – 2-й результат в истории «Вегаса». Ранее такое достижение в актив записали Ши Теодор (2020, 7 игр, 2+8 на отрезке) и Макс Пачиоретти (2021, 7, 4+4 на отрезке).
Рекордом владеет Джонатан Маршессо (2023, 10 игр, 8+7 на отрезке). При этом Барбашев – единственный в этом списке, чья серия началась со старта розыгрыша.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
