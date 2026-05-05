  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Барбашев набрал очки в 7 подряд матчах плей-офф НХЛ – 2-й результат в истории «Вегаса». Рекорд у Маршессо (10 игр)
0

Барбашев набрал очки в 7 подряд матчах плей-офф НХЛ – 2-й результат в истории «Вегаса». Рекорд у Маршессо (10 игр)

Иван Барбашев набрал очки в 7 подряд матчах плей-офф НХЛ.

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал автором победной шайбы в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:1, 1-0).

30-летний Барбашев набрал очки во всех 7 матчах в текущем плей-офф – у него 3 шайбы и 4 ассиста при полезности «минус 1». 

Результативная серия из 7 матчей в плей-офф – 2-й результат в истории «Вегаса». Ранее такое достижение в актив записали Ши Теодор (2020, 7 игр, 2+8 на отрезке) и Макс Пачиоретти (2021, 7, 4+4 на отрезке). 

Рекордом владеет Джонатан Маршессо (2023, 10 игр, 8+7 на отрезке). При этом Барбашев – единственный в этом списке, чья серия началась со старта розыгрыша. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10174 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
logoИван Барбашев
logoВегас
logoДжонатан Маршессо
logoМакс Пачиоретти
logoШи Теодор
logoКубок Стэнли
рейтинги
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Каролины» Слэвин сделал сэйв в 3-м матче серии с «Филадельфией». Он вынес шайбу с линии ворот после броска Ристолайнена
5 минут назадВидео
Капелька нефти, иглу и койоты: вспоминаем ретроджерси НХЛ
13 минут назадТесты и игры
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»
17 минут назад
Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 7 играх
41 минуту назадВидео
«Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
53 минуты назад
Кубок Стэнли. «Филадельфия» проиграла «Каролине» в 3-м матче серии
сегодня, 03:00
Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»
сегодня, 01:44
Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»
вчера, 20:40
Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»
вчера, 20:06
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
вчера, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга в серии с «Оттавой». У него 1 потеря и 1 перехват за 13:55 в 3-м матче против «Филадельфии»
29 минут назад
Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: «Драматизма было много! И сравнить не с чем»
сегодня, 01:58
Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»
сегодня, 01:44
Виталий Давыдов: «Авангард» потерпел тренерское поражение. Буше терял управление в концовках последних трех игр. Не было ни перерывов, ни каких-то кадровых решений»
вчера, 20:59
Алексей Василевский: «Кузнецов – большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил «Салават», подскочил в концовке, дал новый импульс»
вчера, 20:50
Леонид Тамбиев: «Благодарен Ларионову за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. У нас сложились теплые, дружеские отношения, продолжаем общаться»
вчера, 20:24
Сергей Савельев: «Авангард» не в чем упрекнуть, они противостояли действующему чемпиону. «Ястребы» показали очень плотную борьбу, все решили мелочи»
вчера, 19:51
Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»
вчера, 18:09
Бориков попрощался с минским «Динамо»: «Для меня это не просто клуб, это родной дом, где я вырос как игрок и человек. Спасибо штабу, парням, болельщикам, Баскову»
вчера, 16:55
Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»
вчера, 15:48
Рекомендуем