  Лакомб из «Анахайма» набрал 10 очков в плей-офф за 7 игр и повторил рекорд НХЛ для защитников. Он достиг этой отметки быстрее всех в истории клуба, обогнав Карию
Джексон Лакомб из «Анахайма» набрал 10 очков в плей-офф за 7 игр.

Защитник «Анахайма» Джексон Лакомб сделал результативную передачу в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (1:3, 0-1). 

На счету 25-летнего американца, дебютировавшего в плей-офф НХЛ в этом году, стало 10 (1+9) баллов в 7 играх при полезности «+5». 

Лакомб повторил рекорд по скорости достижения отметки 10 очков в плей-офф для защитников лиги. Его установил Джо Мичелетти (1981, «Сент-Луис», 7 игр). 

Также Джексон быстрее всех достиг этой отметки в истории «Дакс», опередив форварда Пола Карию (1997, 8 игр). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Забивать должен был в своем моменте, что на него нашло, так привык пасы раздавать, что вместо броска в пустые, отдал пас в борьбу.
Лакомб из «Анахайма» возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ – 8 (1+7) очков в 4 играх. Он побил рекорды «Дакс» для защитников по баллам и ассистам за одну серию
27 апреля, 05:35
Драйзайтль и защитник «Анахайма» Лакомб лидируют в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ. У обоих по 6 (1+5) очков в 3 играх
25 апреля, 05:35
28-летний Терри набрал 3 (2+1) очка в дебютном матче в плей-офф НХЛ и повторил рекорд «Анахайма». Кария установил его в 1997 году
21 апреля, 07:10
