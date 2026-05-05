Лакомб из «Анахайма» набрал 10 очков в плей-офф за 7 игр и повторил рекорд НХЛ для защитников. Он достиг этой отметки быстрее всех в истории клуба, обогнав Карию
Джексон Лакомб из «Анахайма» набрал 10 очков в плей-офф за 7 игр.
Защитник «Анахайма» Джексон Лакомб сделал результативную передачу в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (1:3, 0-1).
На счету 25-летнего американца, дебютировавшего в плей-офф НХЛ в этом году, стало 10 (1+9) баллов в 7 играх при полезности «+5».
Лакомб повторил рекорд по скорости достижения отметки 10 очков в плей-офф для защитников лиги. Его установил Джо Мичелетти (1981, «Сент-Луис», 7 игр).
Также Джексон быстрее всех достиг этой отметки в истории «Дакс», опередив форварда Пола Карию (1997, 8 игр).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Забивать должен был в своем моменте, что на него нашло, так привык пасы раздавать, что вместо броска в пустые, отдал пас в борьбу.
