Лакомб из «Анахайма» набрал 10 очков в плей-офф за 7 игр и повторил рекорд НХЛ для защитников. Он достиг этой отметки быстрее всех в истории клуба, обогнав Карию

Джексон Лакомб из «Анахайма» набрал 10 очков в плей-офф за 7 игр.

Защитник «Анахайма » Джексон Лакомб сделал результативную передачу в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом » (1:3, 0-1).

На счету 25-летнего американца, дебютировавшего в плей-офф НХЛ в этом году, стало 10 (1+9) баллов в 7 играх при полезности «+5».

Лакомб повторил рекорд по скорости достижения отметки 10 очков в плей-офф для защитников лиги. Его установил Джо Мичелетти (1981, «Сент-Луис», 7 игр).

Также Джексон быстрее всех достиг этой отметки в истории «Дакс», опередив форварда Пола Карию (1997, 8 игр).