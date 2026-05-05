ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии

В польском Сосновце продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.



В рамках третьего игрового дня Литва проиграла Японии (2:3 ОТ), Украина победила Францию (3:2), Казахстан был сильнее Польши (3:2).

Команды, занявшие 2 первых места, в следующем году сыграют в элитном дивизионе. Сборная, которая окажется последней, вылетит в дивизион 1B. Ей на смену придет сборная Эстонии.

Положение команд: Казахстан – 9 очков (3 матча), Украина – 6 (3), Франция – 5 (3), Польша – 4 (3), Япония – 2 (3), Литва – 1 (3).