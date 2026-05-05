ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
В Польше продолжается чемпионат мира в дивизионе 1А.
В польском Сосновце продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.
В рамках третьего игрового дня Литва проиграла Японии (2:3 ОТ), Украина победила Францию (3:2), Казахстан был сильнее Польши (3:2).
Команды, занявшие 2 первых места, в следующем году сыграют в элитном дивизионе. Сборная, которая окажется последней, вылетит в дивизион 1B. Ей на смену придет сборная Эстонии.
ЧМ-2026
Положение команд: Казахстан – 9 очков (3 матча), Украина – 6 (3), Франция – 5 (3), Польша – 4 (3), Япония – 2 (3), Литва – 1 (3).
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10167 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
301 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Класс все таки повыше, и во время игры заметно это было
Полякам и так фартило, хватит)
как же будет забавно если Украина сейчас щелкнет французов, каким-то непонятным образом закроют и казахов но отлетят от этих еле живых японцев и будут 3е в таблице
опять снова )))
И пока по игре ведь
они против литовцев и поляков в упор бросали, в пустой угол, и не могли забросить
а тут простые набросы от синей и вратарь вынимает и вынимает )
забавный хоккей в этом вашем 1а дивизионе