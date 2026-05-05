  • ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии

В польском Сосновце продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

В рамках третьего игрового дня Литва проиграла Японии (2:3 ОТ), Украина победила Францию (3:2), Казахстан был сильнее Польши (3:2). 

Команды, занявшие 2 первых места, в следующем году сыграют в элитном дивизионе. Сборная, которая окажется последней, вылетит в дивизион 1B. Ей на смену придет сборная Эстонии. 

Положение команд: Казахстан – 9 очков (3 матча), Украина – 6 (3), Франция – 5 (3), Польша – 4 (3), Япония – 2 (3), Литва – 1 (3).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Ребят, а зачем "испанца" минусуют? Я понимаю пошутковать-поприкалываться, но он вносит свою лепту, чтобы ветки обсуждения пердива были интереснее. Написал большой материал с анализом состава участников. Ну даже если ему не нравится Казахстан, матчи всё расставят по местам
Ответ Ussmak
Молодец, матчи расставят по местам. А по поводу нравится Казахстан или нет, ваши проблемы в работе вашей федерации. Так не работают.
Какой анализ? )))) не смеши меня.
Как же бомбит у него))) язык поражений мля)))
Казахстан с победой! Дожали все же
Класс все таки повыше, и во время игры заметно это было
Полякам и так фартило, хватит)
стоило мне написать, что французы победят за счёт лучшей реализации, как у Украины начало залетать

как же будет забавно если Украина сейчас щелкнет французов, каким-то непонятным образом закроют и казахов но отлетят от этих еле живых японцев и будут 3е в таблице
опять снова )))
Ну и 2-0 уже)
И пока по игре ведь
ну вот что это залетает? )))
они против литовцев и поляков в упор бросали, в пустой угол, и не могли забросить
а тут простые набросы от синей и вратарь вынимает и вынимает )
забавный хоккей в этом вашем 1а дивизионе
Просто я не особо захожу на спортс но каждый год испанец стабилен, топит против КЗ хоть 5 лет назад хоть сейчас )))))))
С - стабильность
Ох и дурачок))) не доминирует Казахстан ахахахахахаэа)) а что должен был?! Тут смотрю результаты так никто не доминирует. Нет разгромов. Уровень+- равный и как раз те игроки с КХЛ делают разницу в это минимальное преимущество. Что тебе овечке тут и пытаются доказать.
во дела ,в ветке дивизиона 1а комментов за день больше чем будет в любой день на чм в элите , даю 146% ))))))
Ну а чё там интересного , США с Канадой обсуждать ?
Испанец,ну и что, выиграла Польша?))🤡
Испанец тебе Ли говорить о шальных шайбах две шайбы Шутов сам себе забил про первую вообще молчу,какая равная игра Польша ноль ПО игре как бы не старались при поддержке домашних трибун
Казахстан с Победой! Молодчики!
