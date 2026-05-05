Дорофеев сделал 1-й ассист в текущем плей-офф – пас Барбашеву на победный гол в 1-м матче серии с «Анахаймом». У Павла 4+1 в 7 играх

Павел Дорофеев сделал 1-й ассист в текущем плей-офф.

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев ассистировал Ивану Барбашеву на 56-й минуте первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма » (3:1, 1-0).

Завладев шайбой в зоне соперника, 25-летний россиянин ушел от Лео Карлссона и Джексона Лакомба, после чего сделал пас Барбашеву, поразившему ворота Лукаша Достала.

На счету Павла стало 5 (4+1) очков в 7 играх в текущем плей-офф при полезности «+3».

Сегодня Дорофеев (14:10, 3:13 – в большинстве) завершил игру с «+1». У него 1 бросок в створ и 1 потеря.