Дорофеев сделал 1-й ассист в текущем плей-офф – пас Барбашеву на победный гол в 1-м матче серии с «Анахаймом». У Павла 4+1 в 7 играх
Павел Дорофеев сделал 1-й ассист в текущем плей-офф.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев ассистировал Ивану Барбашеву на 56-й минуте первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (3:1, 1-0).
Завладев шайбой в зоне соперника, 25-летний россиянин ушел от Лео Карлссона и Джексона Лакомба, после чего сделал пас Барбашеву, поразившему ворота Лукаша Достала.
На счету Павла стало 5 (4+1) очков в 7 играх в текущем плей-офф при полезности «+3».
Сегодня Дорофеев (14:10, 3:13 – в большинстве) завершил игру с «+1». У него 1 бросок в створ и 1 потеря.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10174 голоса
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Решающий момент в игре, протащил шайбу между двух игроков и выкатил на пустые на Барбашева, Павел красавец..
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем