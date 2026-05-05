  • Барбашев забил «Анахайму» после паса Дорофеева – победный гол на 56-й минуте 1-го матча серии. Иван набрал очки во всех 7 играх в текущем плей-офф (3+4)
Барбашев забил «Анахайму» после паса Дорофеева – победный гол на 56-й минуте 1-го матча серии. Иван набрал очки во всех 7 играх в текущем плей-офф (3+4)

Иван Барбашев забил «Анахайму» с паса Павла Дорофеева.

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал автором победной шайбы в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:1, 1-0) и был назван второй звездой. 

На 56-й минуте нападающий отличился после паса Павла Дорофеева, сумевшего уйти сразу от двух игроков «Дакс» в зоне соперника. 

30-летний россиянин набрал очки во всех 7 матчах в текущем плей-офф – у него 3 шайбы и 4 ассиста при полезности «минус 1». 

Сегодня Иван (16:04 – четвертое время среди форвардов клуба из Невады, 0:44 – в большинстве, 0:43 – в меньшинстве) завершил встречу с «+1». 

Он реализовал единственный бросок в створ, применил 3 силовых приема и допустил 2 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Обычно наоборот,Барбашев решает,Дорофеев сдает...Но красиво получилось,спору нет.Требуем продолжения банкета(результативной серии Барбашева))
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры, {в скобках выбывшие}:
Капризов 10 (2+8)
Барбашёв 7 (3+4)
{Подколзин 6 (3+3)}
{Кучеров 6(1+5)}
Дорофеев 5 (4+1)
{Сергачёв 5 (0+5)}
Тарасенко 3 (2+1)
{Малкин 3 (2+1)}
{Панарин 3 (2+1)}
Болеем за наших!

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Здесь изменений ждём у лидеров в КС27!
Ответ Кагов
Свечников 0+1
Всего 68 россиян было в чемпионате НХЛ. В первом раунде плей-офф КС26 сыграли 24 российских игрока (из 32 возможных).
Вот пары второго раунда, где возможно участие 15 россиян:
ВОСТОК (место в конференции и пары второго раунда)
1.«Каролина»:
Андрей Свечников, н.
Александр Никишин, з.
(Петр Кочетков, вр., в п/о пока не играл)
против
8. «Филадельфия»
Матвей Мичков, н.
(Никита Гребёнкин, н., в п/о пока не играл)
..….................
2."Баффало" - россиян нет.
против
4. «Монреаль»
Иван Демидов, н.
---------/--------/-------
ЗАПАД (место в конференции и пары второго раунда)
1. «Колорадо»
Валерий Ничушкин, н.
(Захар Бардаков, н., в п/о пока не играл)
против
3. «Миннесота»
Кирилл Капризов, н.
Владимир Тарасенко, н.
Данила Юров, н.
Яков Тренин, н.
....................
4. «Вегас»
Иван Барбашёв, н.
Павел Дорофеев, н.
против
7. «Анахайм»
Павел Минтюков, з.

Болеем за наших!
Дорофееев сделал гол
Проброс не свистнули судьи перед этим, подарили победу Вегасу
Благодарю
Спорный момент. Но преимущества у игрока Анахайма не было, шли в борьбе за шайбой. Там же не так как у нас судят пробросы.
По мне так нормально все
Кенневилль от чего был недоволен, кто-нибудь знает? Во время гола
Не умоляю заслуг Дорофеева, но Утки уж очень пассивно сыграли в обороне
С 2016 года, всего в 10ти сезонах подряд, в НХЛ был россиянин с перстнем, а двукратными обладателеми Кубка Стэнли с этого времени стали 8 наших:
Малкин(всего 3)
Барбашёв
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачёв
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могли стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Фёдоров!
Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов (Флорида), сдали полномочия заранее, не вышли в плей-офф. А Малкин на 4й КС мог теоретически зайти, но проиграл в первом раунде Мичкову.
Сергачёва-мамонта выбил рыцарь Барбашёв.
Кучеров и Василевский вылетели в седьмой игре против Демидова.
Сейчас шансы получить третий перстень остаются только у двоих.
-Тарасенко Капризов помогает на трёшку!
-Барбашёву Дорофеев в помощь!
Прошли первый раунд!
Желаем им встречи в финале Запада!
Интересный матч получился, как и ждали. Голов не много, но моментов тьма. Вегас с победой! Приятно видеть возвращение Карлсона на лед
«Вегас» повел 1-0 в серии с «Анахаймом», выиграв 1-й матч (3:1). Барбашев забил победный гол на 56-й минуте с передачи Дорофеева, Харт отразил 33 из 34 бросков
5 мая, 04:35
Кубок Стэнли. «Вегас» одолел «Анахайм», «Каролина» обыграла «Филадельфию» в овертайме
5 мая, 04:30
