Барбашев забил «Анахайму» после паса Дорофеева – победный гол на 56-й минуте 1-го матча серии. Иван набрал очки во всех 7 играх в текущем плей-офф (3+4)

Иван Барбашев забил «Анахайму» с паса Павла Дорофеева.

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев стал автором победной шайбы в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (3:1, 1-0) и был назван второй звездой.

На 56-й минуте нападающий отличился после паса Павла Дорофеева, сумевшего уйти сразу от двух игроков «Дакс» в зоне соперника.

30-летний россиянин набрал очки во всех 7 матчах в текущем плей-офф – у него 3 шайбы и 4 ассиста при полезности «минус 1».

Сегодня Иван (16:04 – четвертое время среди форвардов клуба из Невады, 0:44 – в большинстве, 0:43 – в меньшинстве) завершил встречу с «+1».

Он реализовал единственный бросок в створ, применил 3 силовых приема и допустил 2 потери.