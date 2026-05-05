«Вегас» повел 1-0 в серии с «Анахаймом», выиграв 1-й матч (3:1). Барбашев забил победный гол на 56-й минуте с передачи Дорофеева, Харт отразил 33 из 34 бросков
На 54-й минуте «Дакс» удалось сравнять счет, когда забил Микаэль Гранлунд. Но уже на 56-й «Голден Найтс» забросили решающую шайбу – отличился Иван Барбашев с передачи Павла Дорофеева.
За 6 секунд до конца игры Митч Марнер поставил точку, поразив пустые ворота.
Вратарь «рыцарей» Картер Харт отразил 33 из 34 бросков и был признан первой звездой встречи. Также в тройку вошли Барбашев и Куинтон Хауден, открывший счет во втором периоде.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Шикарный проход от Дорофеева, прям не ожидал от него. Вегас, наверное, победил по делу, но все впереди, игра близкая. Вот только Рыцари не Нефть, такие проходы как с Эдмонтоном здесь у Уток не пройдут, и большинство вообще не сработало.
Анахайм перебросал по броскам Вегас, когда 6 на 5 в концовке раза 3 могли забить, да и Лакомб упустил шайбу, начал перебирать и она ускользнула за синюю линию, наверное спать не будет из-за этого, Минтюков опять плохо сыграл, оценка очень низкая на майскоуре
Ну да, играя близкая. Кол-во бросков, мягко говоря, не всегда решает (Тампа подтвердит), а вот по Лакомбу полностью согласен, загрызет он себя за эту передачу (это про момент когда 100% мог забивать), и шайбу упустил в самый неподходящий момент.
Посмотрел полтора периода, больше не смог. Ужас, а не качество хоккея. Может к середине серии раскачаются
Первые матчи это всегда разведка, плей-офф есть плей-офф, а бывает наоборот, как вчера Колорадо с Миннесотой с первого матча накидают друг другу полные авоськи, потом осторожничают
там был проброс, судьи вернут долг уткам немного позднее
Вот, на примере этого матча и Вегаса в частности - наглядный пример того, как нужно проводить последние минуты матча. Спокойно, собрано, без нервов, выбросить шайбу из зоны чотенько, да еще и попав в ворота. Спасибо тебе, Стоун )
Утки,в следующих матчах серии разобраться с этой цыганвой.Сегодня первый блин комом вышел.
Вегас молодцом, продолжать в том же духе!
Достал почти всё, кроме 2 шайб
