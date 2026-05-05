ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
В китайском Шэньчжэне завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B.
Победителем турнира досрочно стала сборная Эстонии, ставшая недосягаемой для конкурентов уже после 4 туров. В следующем году команда сыграет в дивизионе 1А (подэлитном).
В связи с отменой турнира в дивизионе 2А в ОАЭ (по соображениям безопасности) в этом году ни одна команда не вылетит из дивизиона 1B.
Румыния – Южная Корея – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Испания – Нидерланды – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Эстония – Китай – 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Положение команд: Эстония – 13 очков (5 матчей), Китай – 10 (5), Румыния – 10 (5), Южная Корея – 9 (5), Испания – 3 (5), Нидерланды – 0 (5).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс''
Эстонцы похоже немотивированные, а китайцы ведут 2 0, если так и закончат, то Китай займет 2 место, а это будет выше Румынии и Южной Кореи. С натурализованными китайцы заняли максимальное 3 место, с более 10 игроками КХЛ, без игроков КХЛ 2 место возможно
Прогнозист, что с лицом?
Китай по буллитам выиграл 4 3 и это лучший результат Китая в истории на ЧМ в Д1Б, а именно 2 место. Без натурализованных из КХЛ.
Посыпался Китай, уже 3 3
