Чайка заявил, что Беруби может остаться в «Торонто»: «Он отличный тренер, такого трудно найти. Мы с ним хорошо поговорили»
Новый генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка заявил, что главный тренер Крэйг Беруби может сохранить свой пост.
В сезоне-2025/26 «Лифс» не вышли в плей-офф впервые с 2016 года. Клуб уволил генерального менеджера Брэда Треливинга.
Его место занял 36-летний Чайка, а на должность старшего советника по хоккейным операциям был назначен бывший капитан канадского клуба Матс Сундин.
«Я разговаривал с Крэйгом вчера. Это уважаемый в лиге специалист и лидер. Он потрясающий тренер, выигрывавший Кубок Стэнли, и очень хороший человек. Мы коротко поговорили, это была хорошая беседа. Позже на этой неделе мы встретимся с Матсом и все обсудим.
Готов ли я оставить Беруби? Да, конечно. Отличного тренера найти трудно, а он относится к числу таковых.
Я работал с Риком Токкетом в «Аризоне», они с Крэйгом друзья, обмениваются идеями и советами. Так что в плане знакомства я начинаю не с нуля. Я считаю его очень хорошим тренером», – сказал Чайка.