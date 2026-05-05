Холл набрал очки в 6 подряд матчах со старта плей-офф – рекорд «Каролины». У него 9 (3+6) баллов – личный рекорд за один розыгрыш

Тэйлор Холл набрал очки в 6 подряд матчах со старта плей-офф (3+6).

Форвард «Каролины» Тэйлор Холл стал автором победной шайбы во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2 ОТ, 2-0).

34-летний канадец набрал очки во всех 6 матчах в текущем плей-офф НХЛ (3+6) и обновил рекорд «Харрикейнс» и «Хартфорд Уэйлерс» по продолжительности результативной серии со старта розыгрыша.

Кроме того, 9 очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли – это личный рекорд первого номера драфта-2010 за все время выступлений в лиге.

Ранее лучшим результатом были 8 (5+3) баллов в 7 играх за «Бостон» в плей-офф-2023.