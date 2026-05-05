  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Холл набрал очки в 6 подряд матчах со старта плей-офф – рекорд «Каролины». У него 9 (3+6) баллов – личный рекорд за один розыгрыш
5

Холл набрал очки в 6 подряд матчах со старта плей-офф – рекорд «Каролины». У него 9 (3+6) баллов – личный рекорд за один розыгрыш

Тэйлор Холл набрал очки в 6 подряд матчах со старта плей-офф (3+6).

Форвард «Каролины» Тэйлор Холл стал автором победной шайбы во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2 ОТ, 2-0). 

34-летний канадец набрал очки во всех 6 матчах в текущем плей-офф НХЛ (3+6) и обновил рекорд «Харрикейнс» и «Хартфорд Уэйлерс» по продолжительности результативной серии со старта розыгрыша. 

Кроме того, 9 очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли – это личный рекорд первого номера драфта-2010 за все время выступлений в лиге. 

Ранее лучшим результатом были 8 (5+3) баллов в 7 играх за «Бостон» в плей-офф-2023. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10170 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoКубок Стэнли
logoФиладельфия
logoКаролина
logoТэйлор Холл
logoНХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красивая история.
После Харта и прошел через травмы и обмены и может замахнуться на приз Смайта.
праймовый Холл был крут
может хоть кто-то, из первых номеров драфта эдмонтона, возьмет бидон.
Ответ Курт Кобэйн
может хоть кто-то, из первых номеров драфта эдмонтона, возьмет бидон.
Нэйл Якапофф уже взял
Лучший сезон проводит за последние годы...очень рад за него
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Капелька нефти, иглу и койоты: вспоминаем ретроджерси НХЛ
2 минуты назадТесты и игры
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»
6 минут назад
Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 7 играх
30 минут назадВидео
«Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
42 минуты назад
Кубок Стэнли. «Филадельфия» проиграла «Каролине» в 3-м матче серии
52 минуты назад
Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»
вчера, 20:40
Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»
вчера, 20:06
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
вчера, 19:58
Вячеслав Фетисов: «Локомотив» войдет в историю КХЛ как клуб, который сотворил чудо, дойдя до финала»
вчера, 19:38
Тамбиев о Гусеве: «Нужно понять, есть ли у него желание остаться в «Динамо». Хочу обсудить с ним, какую роль вижу для него в команде и готов ли он к этому»
вчера, 19:23
Ко всем новостям
Последние новости
Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга в серии с «Оттавой». У него 1 потеря и 1 перехват за 13:55 в 3-м матче против «Филадельфии»
18 минут назад
Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: «Драматизма было много! И сравнить не с чем»
сегодня, 01:58
Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»
сегодня, 01:44
Виталий Давыдов: «Авангард» потерпел тренерское поражение. Буше терял управление в концовках последних трех игр. Не было ни перерывов, ни каких-то кадровых решений»
вчера, 20:59
Алексей Василевский: «Кузнецов – большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил «Салават», подскочил в концовке, дал новый импульс»
вчера, 20:50
Леонид Тамбиев: «Благодарен Ларионову за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. У нас сложились теплые, дружеские отношения, продолжаем общаться»
вчера, 20:24
Сергей Савельев: «Авангард» не в чем упрекнуть, они противостояли действующему чемпиону. «Ястребы» показали очень плотную борьбу, все решили мелочи»
вчера, 19:51
Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»
вчера, 18:09
Бориков попрощался с минским «Динамо»: «Для меня это не просто клуб, это родной дом, где я вырос как игрок и человек. Спасибо штабу, парням, болельщикам, Баскову»
вчера, 16:55
Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»
вчера, 15:48
Рекомендуем