Холл набрал очки в 6 подряд матчах со старта плей-офф – рекорд «Каролины». У него 9 (3+6) баллов – личный рекорд за один розыгрыш
Тэйлор Холл набрал очки в 6 подряд матчах со старта плей-офф (3+6).
Форвард «Каролины» Тэйлор Холл стал автором победной шайбы во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2 ОТ, 2-0).
34-летний канадец набрал очки во всех 6 матчах в текущем плей-офф НХЛ (3+6) и обновил рекорд «Харрикейнс» и «Хартфорд Уэйлерс» по продолжительности результативной серии со старта розыгрыша.
Кроме того, 9 очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли – это личный рекорд первого номера драфта-2010 за все время выступлений в лиге.
Ранее лучшим результатом были 8 (5+3) баллов в 7 играх за «Бостон» в плей-офф-2023.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
