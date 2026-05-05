  Свечников набрал 99 минут штрафа в плей-офф НХЛ за карьеру и вышел на 11-е место среди россиян. В топ-3 – Малкин, Житник и Задоров
Андрей Свечников набрал 99 минут штрафа в плей-офф за карьеру.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 6 минут штрафа во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2 ОТ, 2-0). 

В текущем плей-офф на счету 26-летнего россиянина 1 (0+1) очко в 6 матчах при 16 минутах штрафа. 

За карьеру в Кубке Стэнли – 99 минут в 72 играх. 

Свечников вышел на 11-е место среди россиян в истории лиги по числу штрафных минут в плей-офф, обогнав защитника «Юты» Михаила Сергачева (94 в 106). 

В топ-10 входят Евгений МалкинПиттсбург», 248 в 183), Алексей Житник (168 в 98), Никита Задоров («Бостон», 161 в 64), Вячеслав Фетисов (147 в 116), Сергей Федоров (133 в 183), Никита Кучеров («Тампа», 126 в 159), Алексей Ковалев (114 в 123), Владимир Константинов (107 в 82), Дарюс Каспарайтис (107 в 83) и Сергей Гончар (102 в 141). 

По среднему времени штрафа (1:22) Свечников на данный момент входит в топ-5 среди россиян, сыгравших в плей-офф не менее 20 матчей.

Выше идут Задоров (2:30), Игорь Уланов (84 в 39, 2:09), Борис Миронов (45 в 25, 1:48) и Житник (1:42). На шестом месте находится Малкин (1:21). 

Добавим, что в истории «Каролины» и «Хартфорда» Свечников занимает 4-е место, уступая лишь Ульфу Самуэльссону (109 в 31), Кевину Динину (109 в 44) и Дину Эвасону (108 в 38). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Что ж. Хотя бы так можно прославиться и войти в историю НХЛ ☺️
