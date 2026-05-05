Свечников без очков во 2-м матче серии с «Филадельфией»: 1 бросок в створ (2 мимо, 4 в блок), 3 хита, 4 потери и 6 минут штрафа за 20:51
Андрей Свечников остался без очков во 2-м матче серии с «Филадельфией».
Форвард «Каролины» Андрей Свечников принял участие во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии» (3:2 ОТ, 2-0).
26-летний россиянин не отметился результативными действиями. В 6 играх в текущем плей-офф на его счету 1 (0+1) очко при нейтральной полезности.
Сегодня Свечников (20:51, 6:20 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.
Он отметился 1 броском в створ (еще 2 раза промахнулся, а 4 попытки броска заблокировали), 3 силовыми приемами и 1 перехватом при 4 потерях.
Кроме того, Андрей получил 3 малых штрафа – два за игру высоко поднятой клюшкой и один (в овертайме) за задержку соперника клюшкой.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
