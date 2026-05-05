Мичков без очков во 2-м матче серии с «Каролиной»: 4 броска и 2 хита за 15:10. У него 0+1 в 7 играх в текущем плей-офф
Матвей Мичков остался без очков во 2-м матче серии с «Каролиной».
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков принял участие во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (2:3 ОТ, 0-2).
21-летний россиянин не отметился результативными действиями. В 7 играх в текущем плей-офф на его счету 1 (0+1) очко при полезности «минус 3».
Сегодня Мичков (15:10 – десятое время среди форвардов «Флайерс», 3:41 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. Он отметился 4 бросками в створ (еще 1 раз не попал в него) и 2 силовыми приемами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Сегодня гораздо лучше выглядел, чем в первой игре. Даже забивать мог в овертайме.
В обзор даже попал эпизод где он в обороне пытался отрабатывать. И целых два силовых применил ... столько же сколько за все остальные матчи. Уже прогресс. Наверное текнеры сделали внушение после предыдущей провальной игры
