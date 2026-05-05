Мичков без очков во 2-м матче серии с «Каролиной»: 4 броска и 2 хита за 15:10. У него 0+1 в 7 играх в текущем плей-офф

Матвей Мичков остался без очков во 2-м матче серии с «Каролиной».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков принял участие во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (2:3 ОТ, 0-2).

21-летний россиянин не отметился результативными действиями. В 7 играх в текущем плей-офф на его счету 1 (0+1) очко при полезности «минус 3».

Сегодня Мичков (15:10 – десятое время среди форвардов «Флайерс», 3:41 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. Он отметился 4 бросками в створ (еще 1 раз не попал в него) и 2 силовыми приемами.