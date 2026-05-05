«Каролина» ведет 2-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3:2 во втором матче. Холл забил победный гол на 19-й минуте овертайма
На 19-й минуте овертайма решающий гол забил нападающий Тэйлор Холл.
Холл стал первой звездой матча, второй – Николай Элерс (1+1), третьей – Сет Джарвис (1+0).
Команда тренера Рода Бринд′Амора увеличила преимущество в серии, сделав счет 2-0. В первой игре «Харрикейнс» выиграли 3:0.
Третий матч серии пройдет 8 мая на домашней площадке «Филадельфии».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Интересно Кэролайн сможет два оформить?
Скорее всего здесь тоже будет упорно, но Ураганы дожмут в одну-две шайбы, выиграв в 4-5 матчей, создав иллюзию простого прохода.