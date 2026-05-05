«Каролина» ведет 2-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3:2 во втором матче. Холл забил победный гол на 19-й минуте овертайма

«Каролина» выиграла второй матч в серии с «Филадельфией».

«Каролина» победила «Филадельфию» (3:2 ОТ) во втором матче второго раунда Кубка Стэнли.

На 19-й минуте овертайма решающий гол забил нападающий Тэйлор Холл.

Холл стал первой звездой матча, второй – Николай Элерс (1+1), третьей – Сет Джарвис (1+0).

Команда тренера Рода Бринд′Амора увеличила преимущество в серии, сделав счет 2-0. В первой игре «Харрикейнс» выиграли 3:0.

Третий матч серии пройдет 8 мая на домашней площадке «Филадельфии».

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10137 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
судя по всему, Каролина выйдет в финал на месяц раньше Колорадо и разыграет кубок Стэнли сама с собой, чо ждать-то.... :)
Дожали-таки, но было тревожно, как сонные мухи были сегодня, видимо ничего хорошего в свипе нет, игровой тонус явно сбивается и где 1ое звено, что-то все никак не вкатятся в ПО, у Свечи конечно много движения, обострений, силовых, но надо и очки набирать
Ответ estkto
Это бриндаморщина,там первое звено другие цели выполняет,бгг
Ответ estkto
Кубок выигрывают чаще всего именно 3-4 звено, они в нужный момент выстреливают. первые звенья за 82 игры регулярки наелись уже, много времени на льду проводят
Не знаю насчёт свипа, но, сегодня, учитывая разницу в классе, Лётчики играли отлично. Делали всё по уму, где надо - терпели, где надо - прибавляли. Первую половину овертайма и вовсе возили Каролину в зоне, затем чуть просели и снова включились. Мичков неплохо выглядел, когда получал время в зоне атаки, постоянно обострял - пасом, открыванием, броском. Даже пару хороших моментов имел - не хватило сил и удачи. Шансов хватало, тем обиднее поражение. Думаю, Каролина додавит серию 4-1 или 4-2, она играет в схожий хоккей, только вот класс у исполнителей выше.
Ответ Jose Shark
Комментарий удален пользователем
Ответ SopTecret
Комментарий удален пользователем
В чём любопытность? 3 калеки и Каролина. Запад в разы сильнее, буквально, любая команда с запада гарантированно играла бы в финале с Каролиной на таком востоке
Именно это называется ШАНС, но летчики им не воспользовались. Понятно, что впереди домашние игры, но этой каролине без разницы где сушить игру
Какая команда оформляла несколько свипов подряд?
Интересно Кэролайн сможет два оформить?
На самом деле все очень напоминает первый раунд. Там тоже, если кто подзабыл, после относительно легкого первого матча во втором все было на тоненького. И в Оттаве матчи тоже не были легкой прогулкой.
Скорее всего здесь тоже будет упорно, но Ураганы дожмут в одну-две шайбы, выиграв в 4-5 матчей, создав иллюзию простого прохода.
Должны забрать серию
Свип Филы всё ближе 💪💪💪
